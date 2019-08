Østlandet:

Kraftig lyn og torden skaper togkaos

LYN: Tordenværet skaper store togproblemer på Østlandet. Her slår lynet ned over Oslo tidlig torsdag morgen. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

Natt til torsdag er det registrert over 18.000 lyn over Østlandet. Uværet har skapt betydelig trøbbel for togtrafikken.