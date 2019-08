Store vannmengder har gitt nødetatene mye å gjøre over flere deler av landet i natt.

Måtte evakuere

Klokken 03:42 meldte Vest Politidistrikt om oversvømmelse langs Fylkesvei 49, og både politi og brannvesen måtte rykke ut til et boligområde på Kvam.

– Det har vært store vannmengder, noe som har gjort at veien har rent over og gjennom et boligfelt. Dette førte til at en husstand evakuerte seg selv, sier Dag Olav Sætre, operasjonsleder i Vest Politidistrikt til TV2. Det er ikke snakk om personskader.

Fylkesvei 49 stengt

Fv 49 Vikøyvegen i Kvam kommune stengt pga flom, entreprenør er på vei ut, brannvesenet er på stedet. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) August 29, 2019

Mens privatboligen ble oversvømt, har det ifølge operasjonslederen gått verst utover fylkesveien.

– Det er et elvefall som har gått over, noe som har ført til oversvømmelse og store skader i veibanen. Enkelte deler av veien er borte, og en del trær har rast ut, opplyser Sætre.

Fylkesvei 49 mellom Bergen og Voss er nå stengt, og ifølge Sætre vil den ikke åpnes i løpet av torsdagen. Han opplyser videre at man forventer at det verste er over for Vestlandets del, i det minste frem til morgentimene.

– Nå har det sluttet å regne, så nødetatene på stedet melder om at de har kontroll. Så vi får håpe det holder seg slik, sier Sætre litt over klokken fire.

Hektisk på Østlandet

Også på andre siden av fjellet har man fått merke på uværet. Brannvesenet i Sør-Øst har meldt vannintrenging i flere boliger på Østlandet. Siden klokken tre natt til torsdag har brannvesenet måtte rykke ut til både i Kongsberg, Skien, Lunde, Nome og Åmot.

#Nome Brannvesenet er i Tyrivegen, meldt om vann som flommer inn i bygning. Brannvesenet har fått kontroll på vannmasser utvendig og stoppet vanninntrengning til bygningen. — Sør-Øst 110 (@sorost110) August 29, 2019

Mye nedbør

Meteorologisk institutt advarte onsdag kveld om svært kraftige regnbyger for Sogn og Sunnfjord, Hordaland og nordlige Rogaland. Varselet gikk ut på at det lokalt kunne komme 40-60 millimeter nedbør på tre timer.

– Det har kommet mye vann i områdene rundt Bolstad og Nordheimsund, men det skal ha gitt seg nå, sier operasjonsleder Sætre til NTB.

Det er også meldt gul fare for flom på Vestlandet som følge av den ventede nedbøren onsdag og torsdag.