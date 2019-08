Dersom masken skal bli din må du trolig ut med drøyt 4,5 millioner kroner, skriver AFP.

Masken er en av en mengde Hollywood-skatter som går under hammeren neste måned.

Masken og hjelmen er en av kun en håndfull brukt av skuespiller David Prowse i den andre Star Wars-filmen, som kom ut i 1980.

– Det forventes at den vil gå for mellom 2,2 og 4 millioner kroner, sier Zach Pogemiller hos auksjonshuset Profiles in History.

Skal man tro ekspertene vil trolig masken gå for enda mer.

– Star Wars er alltid populært. Det har aldri vært heitere enn det er nå, med en franchisen som fortsetter med uforminsket styrke, fortsetter Pogemiller.

Etter at Disney kjøpte rettighetene til filmeserien i 2012 har det blitt utgitt to nye filmer i serien. En tredje kommer like før jul.

Men det er ikke bare Darth Vader-hjelmen som skal auksjoneres bort på «Icons and Legends of Hollywood». Totalt 1000 gjenstander forventes å selge for nesten 100 millioner kroner til sammen.

Blant annet skal en månerover James Bond stjal i «Diamonds Are Forever» selges. Roveren forventes å gå for opptil 5,4 millioner dollar.

Det forventes også å bli kamp om en kjole brukt av Rose (Kate Winslet) i «Titanic», DeLorean-bilen som blir knust av et tog i «Tilbake Til Fremtiden 3», og en autentisk Oscar-statuett fra 1948. For den Harry Potter-interesserte kan det kanskje friste med brillene skuespiller Daniel Radcliffe brukte under innspillingen av den første filmen i serien, «Harry Potter og de vises stein».

Auksjonen finner sted i september.