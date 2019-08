Avlyser møte med Ap-bastion i krise: – Det blir for hektisk

Støre: – For hektisk

Ap-leder Jonas Gahr Støre har i dag vært på valgkamp med Gro Harlem Brundtland. Støre har besøkt Kongsvinger og Løten.

– Nå ble det mye tid på dette på morgenen. Jeg skal til Trondheim i morgen. Så partikontoret som gir oss signaler om hvor vi bør reise har gitt oss beskjed om at det blir for hektisk. Så det har jeg respektert, sier han til TV 2 om avlysningen.

Støre fikk i dag støtte fra Brundtland. Hun mener denne saken ikke hører hjemme i valgkampen.

– Det er et sidetema som ikke har noe med hovedtemaene å gjøre. Det er bare uflaks, sier hun til TV 2.

– Men handler det ikke litt om liv og lære også?

– Nei, det gjør det etter min mening over hodet ikke. Man har virkelig forsøkt å lære av den problemstillingen som kom for to år siden og fått et opplegg som skulle være vanntett, og så viser det seg at et eller annet sted har det kommet noen investeringer du ikke vet om, og så skal det lages en kjempebrudulje rundt det. Det går for langt etter min mening.

Historisk fall

Oppland er historisk en Ap-bastion. Ved valget i 2015 fikk partiet 41,2 prosent. Høyre fikk 13,1.

I Sel fikk Arbeiderpartiet 57,4 prosent. Senterpartiet fikk 21,3. Nå ligger Arbeiderpartiet an til å miste makten til Senterpartiet, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen. På målingen til lokalavisen ligger Arbeiderpartiet an til å tape hele 20 prosentpoeng.

Bare avbrutt av NS-styret under andre verdenskrig, har Ap hatt ordførervervet i Sel i snart 100 år.