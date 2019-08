Kun timer etter Johnsons avgjørelse ble kjent, har demonstranter tatt til gatene i flere store engelske byer, melder The Guardian.

Den største demonstrasjonen fant sted i London, og tusenvis av mennesker skal ha møtt opp for å vise sin misnøye med Johnsons avgjørelse.

– Et kupp

Amalia Womack, nestleder i Miljøpartiet var blant de oppmøtte utenfor parlamentsbygget Westminister Palace.

– Vi er her for å stå opp mot Boris Johnsons kupp. Vi er et representativt demokrati og vet å suspendere parlamentet fjerner du folkets demokratiske rett, sier hun.

Womacks synspunkt ble gjengitt av demonstrantene, som skal ha ropt «Redd demokratiet, stopp kuppet!», ifølge The Guardian.

Folk tok også til internett for å vise sin misnøye rundt avgjørelsen, og en underskriftskampanje mot suspensjonen nådde på kort tid over én million underskrifter, ifølge Sky News.

Frykter «no deal»

Årsaken til at avgjørelsen om å suspendere parlamentet har satt sinnet i kok hos mange, er at det betraktelig øker sannsynligheten for et såkalt «no deal»-scenario.

Parlamentet suspenderes tidligst 9. september og senest 12. september. Dette betyr at motstanderne av Johnsons plan har svært liten tid på å fatte vedtak for å hindre eller utsette EU-utmeldelsen, planlagt 31. oktober.

I tillegg til å sette sinnene i kok hos britene, fikk nyheten også pundkursen til å stupe.

Vurderer mistillit

Labour-leder Jeremy Corbyn er blant de største motstanderne av Johnsons «no deal»-løsning.

– Jeg er sjokkert over regjeringen, som snakker om suverenitet, men vil suspendere Parlament for å hindre gransking av planene om en skjødesløs brexit uten en avtale, sier Corbyn ifølge Sky News.

Mens Boris Johnson ikke frykter konsekvensene av en såkalt hard brexit, er Corbyn av en annen oppfatning.

Dagen før ble Corbyn og andre ledende opposisjonspolitikere enige om å kjempe sammen mot en hard brexit, nettopp ved å bruke lovvedtak.

Et alternativ, som flere ser som en siste utvei, er å stille mistillitsforslag mot Johnson.