I tredje runde av Ligacupen kommer kanonene fra Premier League som deltar i europacupene inn i turneringen.

Regjerende mester Manchester City skal ut mot Championship-motstand i Preston på bortebane, mens byrival Manchester United fikk hjemmekamp mot Rochale fra nivå tre.

Liverpool møter også et League One-lag når de skal besøke MK Dons. Tottenham skal til Colchester, som spiller i League Two.

Chelsea får besøk av vinneren av League Two-duellen mellom Macclesfield og Grimsby, mens Arsenal fikk hjemmekamp mot Nottingham Forest fra Championship.

Southampton skal til Fratton Park for å møte erkerival Portsmouth.

Tredje runde i turneringen spilles 24. september og 25. september.

Ligacupens tredje runde: Wolverhampton - Reading

Oxford - West Ham

Watford - Swansea

Brighton - Aston Villa

Sheffield United - Sunderland

Colchester - Tottenham

Portsmouth - Southampton

Burton Albion - Bournemouth

Preston - Manchester City

MK Dons - Liverpool

Manchester United - Rochdale

Luton - Leicester

Chelsea - Macclesfield/Grimsby

Sheffield Wednesday - Everton

Arsenal - Nottingham Forest

Crawley - Stoke

Premier League-lagene Crystal Palace og Norwich røk ut for League Two-lag tirsdag, mens Burnley slo følge etter å ha tapt 1-3 for Sunderland fra League One onsdag. I tillegg er Newcastle ute etter å ha tapt for Leicester på straffesparkkonkurranse etter 1-1 ved ordinær tid.

Bournemouth måtte ha straffekonkurranse mot League Two-laget Forest Green. Den gikk Joshua King og Premier League-klubben seirende ut av med tre redninger av den 20 år gamle keeperen Mark Travers

King startet på benken, men ble byttet inn etter timen spilt. Likevel klarte verken nordmannen eller noen øvrige Bournemouth-spiller å overliste gjestenes keeper i ordinær tid.

I Ligacupen går uavgjorte kamper rett til straffer. Samtidig scoret King på sitt forsøk i likhet med Dominic Solanke og Phillip Billing, mens Jordon Ibe bommet. Dermed unngikk Premier League-klubben cupbombe på eget gress.