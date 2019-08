Onsdag kveld ble det meldt om brann i en bolig i Tønsberg.

Brannvesenet fikk slukket brannen og alle personer som kunne bli truet av brannen hadde evakuert ut.

På Facebook melder Vestfold Interkommunale Brannvesen at brannen skyldes en elektrisk sparkesykkel.

– Leiligheten er utbrent og ubeboelig, og etter hva vi kan forstå startet brannen i en elektrisk sparkesykkel. Heldigvis ble vi varslet tidlig, sier vakthavende brannsjef Hans-Otto Schjerven i en uttalelse.

– Vanskelig å slukke

Boligen hvor brannen startet ligger på en rekke med tre andre. Mens den første boligen er totalskadd har de tre andre leilighetene fått røykskader.

Schjerven minner om utfordringen knyttet til oppladbare sykler, da kraftige oppladbare litiumbatterier kan ta fyr.

En leilighet er ubeboelig etter at det begynte å brenne i en el-sparkesykkel onsdag. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

«Det medfører utfordringer, da brannene er vanskelig å slukke og batteriene spyr ut ild som raskt sprer seg til interiør og annet brennbart», heter det i brannvesenets uttalelse.

Vær bevisst

Brannvesenet opplyser at slike batterier nærmest spruter ut ild dersom de tar fyr.

«Får du det ikke ut, la det ligge og konsentrer deg om å slokke inventar som tar fyr. Ikke utsett deg for unødig fare. Det kan være forsøket verdt å tømme et brannslokkingsapparat inn i rommet der batteriene brenner og deretter lukke døren for å redusere omfanget av brannen. Gå ut og ring 110, vi kommer!» skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen på Facebook.

Samtidig understreker de at man ikke skal gå rundt og frykte at litiumbatteriene man har hjemme begynner å brenne, men at man bør være bevisst på hvordan man oppbevarer og lader dem.