Onsdag kveld møtte Støre pressen i vandrehallen på Stortinget, timer etter at NRK publiserte avsløringen om Støres investeringer i privat eldreomsorg.

– Jeg tok min arv til DnB, og som halvannen million nordmenn så sparer jeg i aksjefond. Det er profesjonelle forvaltere som plasserer det innenfor de etiske retningslinjene som Oljefondet har, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Da mister du kontrollen?

– Det er de som beslutter hvilke selskaper de går ut og inn av, det er jo hele meningen. Jeg driver med politikk, jeg driver ikke med dette fra dag til dag, og jeg stoler på at de gjør dette på en ordentlig måte, sier han.

– Jeg er mot at kommersialisering skal inn i norsk velferd. Så har jeg forsøkt å ta ansvar for den arven jeg har, plassert den hos Norges ledende forvaltere, og jeg har bedt DnB gå gjennom alle de plasseringene jeg har, for å forsikre meg om at det ikke er penger investert i slike selskaper, sier Støre.



Selger seg ut

Ifølge NRK har Ap-lederen investert i DNB-fond som via andre fond og selskaper er inne på eiersiden av Stendi, som tidligere var Aleris Omsorg.

Støre selger seg nå ut av disse fondene.

– Da jeg fikk vite at det var et fond som var investert i disse typer selskaper, som jeg mener ikke skal inn i vårt samfunn og drive omsorg, så har jeg bedt dem flytte penger ut av det fondet og inn i et annet fond, sier Støre.

Støre hadde ved årsskiftet 82 millioner kroner investert i fond hos DNB og Danske Bank gjennom familieselskapet Femstø AS.

Støres rådgivere opplyser til NRK at partilederen når han selger seg ut, har drøyt 1,3 millioner kroner stående i det aktuelle fondet, DNB Private Equity Retail B. Avkastningen i løpet av de to årene Støre har hatt penger i fondet, har vært 288.000 kroner.



– Jeg tror man bare må innse at når det er investert i hundrevis av selskaper verden rundt, så kan det være noen aktiviter som ikke er helt innenfor det du liker. Og hvis det er for alvorlig, så må man gå ut av det.

– Men jeg driver med politikk, og banken plasserer pengene, og det er en ansvarsfordelig som jeg vil leve med, sier han til TV 2.

– Oppsiktsvekkende

Flere har reagert kraftig på nyheten om Støres fondsinvesteringer.

Frp-nestleder Terje Søviknes sier til TV 2 at Støre har «doble etiske standarder». Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, kaller avsløringen for «oppsiktsvekkende».

– Arbeiderbevegelsens ledere kan ikke tjene penger på sosial dumping og velferdsprofitt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til TV 2.

Støre har selv uttalt at slike selskaper «et sugerør inn i vår statskasse, kjeder som tar ut hundretalls millioner skattekroner i profitt».