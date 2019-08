Uttalelsen fra M5S onsdag kveld er i tråd med signaler som er kommet fra regjeringssamtalene i løpet av dagen.

PD-leder Nicola Zingaretti har selv bekreftet at hans parti godtar Femstjernersbevegelsens ønske om hvem som bør lede den nye regjeringen.

– Vi elsker Italia og mener det er verdt å prøve denne nye erfaringen, sa PD-leder Nicola Zingaretti etter et møte med president Sergio Mattarella.

PD og den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) var bitre fiender bare for noen uker siden. Men partiene ble nærmest tvunget til å samarbeide etter at koalisjonsregjeringen mellom M5S og den sterkt høyreorienterte Ligaen kollapset.

– I kveld vil vi ha navnet klart på statsministerkandidaten. Det vil bli en del arbeid å gjøre etter det. Vi har fremdeles en lang vei å gå, sa PDs parlamentariske leder Graziano Delrio tidligere onsdag.

Alternativet til regjeringssamarbeid mellom M5S og PD ville trolig vært nyvalg. Meningsmålinger tyder på at et valg nå ville blitt vunnet av Ligaen under ledelse av innenriksminister Matteo Salvini.

