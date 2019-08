Intern Ap-epost: «Det er umulig å gardere seg mot»

Partisekretær Kjersti Stenseng vil ikke kommentere saken.

Jonas Gahr Støre møter snart pressen på Stortinget.

Tre saker i 2017

Etter valget i 2017 var dommen internt i Arbeiderpartiet at rotet rundt Jonas Gahr Støre privatøkonomi var en direkte årsak til valgnederlaget.

I Arbeiderpartiets interne evaluering av årets valgkamp svarte én av ti at bråket rundt partileder Jonas Gahr Støres privatøkonomi var uheldig.

– Jeg ser at jeg kunne ha ordnet opp i dette tidligere, sa Støre på en pressekonferanse 2. oktober i 2017.

Partilederen fikk negativ oppmerksomhet knyttet til tre saker som angikk hans privatøkonomi. Den første saken dreide seg om anklager om svart arbeid i forbindelse med bygging av en brygge i 2011. Det forklarte Støre med at avtalen han hadde gjort med sin avtalepartner, inkluderte skatt og moms, og at avtalepartneren hadde ansvaret for at arbeidet ble gjort hvitt av arbeiderne avtalepartneren benyttet.

Den andre dreier seg om et selskap i et aksjefond som ikke følger Oljefondets retningslinjer. Støre forsvarte seg med at han mente at det var etisk forsvarlig, likevel solgte han seg ut av aksjefondet to uker før valget. Den siste saken dreide seg om et omstridt byggeprosjekt der det var avdekket arbeidsforhold uten tariffavtaler og med «løsarbeiderkontrakter». Partilederen solgte de få aksjene han hadde i prosjektet etter at arbeidsforholdene ble avdekket.