Guro Nestaker er blant de 18 spillerne som skal på samling og spille turnering i Stavanger i slutten av september som oppladning til VM i Japan.

Storhamar-spilleren er den eneste uten spilletid for håndballkvinnene i troppen, men nå ligger det an til at 21-åringen får sine første minutter. I mai ble Gjøvik-jenta med 67 aldersbestemte landskamper tatt ut på samling i forkant av Norges VM-kvalifiseringskamper.

Mer landslagserfaring har deriblant Heidi Løke (203 kamper), Camilla Herrem (234) og tvillingene Silje (132) og Sanna Solberg (133) som alle er med i troppen.

En tredjedal av troppen spiller til daglig for Vipers Kristiansand.

Skadeproblemer

En rekke skader har skapt hodebry for landslagssjef Thorir Hergeirsson før vinterens mesterskap.

Nora Mørk, Henny Reistad, Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø og Kjerstin Boge Solås er alle uaktuelle for VM. Det er også noe usikkert rundt Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen.

– Det er utfordrende, men det er en del av gamet. Det er mest synd på de jentene det gjelder. De som er skadd, får god oppfølging, sier Hergeirsson til handball.no.

Oppkjøring

Kampene spilles i Stavanger mellom 26. og 29. september.

– Normalt har vi hatt turneringen i november, og den har vært det siste vi har gjort før vi har gått inn i mesterskap. Nå får vi den allerede i september, siden vi skal ha «precamp» i Japan og akklimatisere oss, sier landslagssjefen

VM varer fra 30. november til 15. desember. Norge jakter sitt fjerde VM-gull, men skadeproblemene kan gjøre det tøft for rødtrøyene.

I 2017 måtte Norge ta til takke med sølv da Frankrike vant finalen 23-21.

Troppen:

Keepere: Silje Solberg (Siofok), Andrea A Pedersen (Vipers), Emily Stang Sando (Buducnost).

Utespillere: Emilie Hegh Arntzen (Vipers), Heidi Løke (Vipers), Silje Waade (Vipers), Stine Bredal Oftedal (Györ), Malin Aune (Vipers), Kari Brattset (Györ), Vilde Mortensen Ingstad (Esbjerg), Helene Gigstad Fauske (Herning-Ikast), Moa Högdahl (Viborg), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Ingvild Bakkerud (Odense), Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg (Esbjerg), Marta Tomac (Vipers), Guro Nestaker (Storhamar).

