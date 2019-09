Storselger av doping advarer ungdom mot anabole steroider

Bak de grå betongmurene i Bergen fengsel møter TV 2 et par innsatte som vet mye om bruk og virkningen av anabole steroider.

«Morten» var del av en dopingliga som knyttes til norgeshistoriens største dopingsak. De ble avslørt for et par år siden.

Mannen i 30-årene ble sammen med to andre dømt til fengsel i fjor høst. For noen måneder siden ble ytterligere syv personer med tilknytning til samme liga, også dømt til fengselsstraffer.

Ifølge politiet skal dopingligaen ha solgt dopingpreparater for flere titalls millioner.

– Det ble ganske stort etter hvert, erkjenner «Morten» når han omtaler omfanget av virksomheten.

Feil forbilder

Nå er imidlertid «Morten» opptatt av å advare mot bruk av anabole steroider. Og spesielt mener han unge bør holde seg langt unna.

– Hvis du er 14, 15 eller opptil 20 år, ikke tenk på det engang. Kroppen er ikke ferdig utvokst. Begynner du å rote med hormonene vil du ødelegge for deg selv. Det mener jeg virkelig, legg det vekk med en eneste gang, du kommer til å ødelegge din egen kropp, advarer han.

«Ole», som soner for annen kriminalitet, er enig i at mange unge faller for fristelsen. Han møter TV 2 fordi han også har prøvd den farlige snarveien:

– Jeg merket det selv, at jeg fort ble sint og for enkelte kan en lettere ty til vold.

– Har du gjort det?

– Ja, det har jeg. Anabole steroider har en skremmende stor innvirkning på humøret, du roter med hormonene og det kan få uheldige konsekvenser, advarer han.

Det er kjent at hjertet, som også er en muskel, vokser. Noe som kan få fatale konsekvenser.

– Jeg vet om flere som har hatt hjerteinfarkt i en alder av 28 år, sier «Ole».

Sosiale medier

«Morten» mener kroppspresset aldri har vært større. I ulike sosiale medier poserer unge mennesker med veltrente kropper. Men mange av disse har ikke oppnådd resultatene uten å bruke forbudte stoffer, tror han.



– Du ser jo, hvis du går på Instagram, at veldig mange har ekstremt mange følgere nærmest kun fordi de har en fin kropp og ser bra ut. Det er ingen annen grunn til at folk følger disse, sier «Morten».

«Ole» samtykker og mener at jakten på den perfekte kropp gjør at mange bruker ulovlige stoffer. Han sier også at mange lett blir hektet fordi de ønsker å bli større og større.

Samtidig, forteller han, er det mange som opplever at det er vanskelig å slutte.

– Tenk på at du skal leve et liv, mesteparten av livet ditt skal du leve som godt voksen. Du brenner et lys i begge endre ved å putte disse stoffene i deg,