Han kunne like gjerne investert i klasevåpen

Og så viser det seg da, at en liten del av denne profitten går rett i lomma til Arbeiderpartiets leder i Norge. Vi kan la Støre felle dommen selv, slik han gjorde det i sin landsmøtetale april:

«Det er så urettferdig. Det er så galt. Sånn skal vi ikke ha det i norsk arbeidsliv! Jeg vet at dommen i rettssaken mot Aleris ikke har falt. Men den politiske dommen kan skrives her og nå. Dette er resultatet av høyreregjeringens politikk.»

Og kanskje verst av alt for Ap er at Støre var oppe i samme situasjon under valgkampen for to år siden, da DN avslørte at Støre-investeringer holdt en lavere etisk standard enn for eksempel Oljefondet.

I Arbeiderpartiet må de lure på hva i himmelens navn partilederen deres driver med. Har han ikke lært noe?

Jeg tror på at Støre ikke bevisst har plassert pengene sine hos kommersielle velferdsaktører. Men nå, som for to år siden, er saken svært problematisk for Støre og for Ap, av flere årsaker:

Det blir nok en gang reist betimelige spørsmål om liv og lære. Om Støre har en annen moralsk standard for andre enn for seg selv. Det at hans investeringer i kommersiell velferd diskuteres rundt lunsjbordene på norske arbeidsplasser er i seg selv ødeleggende for en Ap-leder halvannen uke før et valg. Støre må bruke dyrebar tid i offentligheten på å snakke om egen formue, ikke egen politikk. Det tar oppmerksomheten vekk fra Aps valgkamp. Det er energitappende for alle de valgkampmedarbeiderne som har stått på i ukevis allerede, og som trenger motivasjon for å legge inn en langspurt frem mot valgdagen. Velgerne blir nok en gang minnet på at Støre er søkkrik, at han har en personlig formue som utgjør mer enn en vanlig arbeider tjener på et helt yrkesliv, og slik sett har helt andre bekymringer enn de han vanligvis snakker for.

Støre angrer kanskje på at han ikke hørte på de partifellene som anbefalte ham å selge seg ut av alle aksjefond og sette pengene på høyrentekonto. Skjønt, jeg tviler.

For det virker ikke som om Jonas Gahr Støre helt forstår at det ikke er noen forskjell på hans private disponeringer og jobben hans som partileder. Da jeg snakket med Støre om samme tema i valgkampen for to år siden, var han veldig opptatt av å understreke at han måtte få lov til å forvalte formuen som han hadde arvet, at han måtte ha de i aksjer, som alle andre formuende mennesker har. Men ikke alle er partileder i Ap. Han burde lyttet til sine egne

For dette er helt selvforskyldt av Jonas Gahr Støre. En skikkelig drittsak midt i valgkampinnspurten. Uten sammenligning forøvrig, er det fristende å trekke frem ett av tidligere Ap-leder Thorbjørn Jaglands legendariske ord fra lederstriden med Jens Stoltenberg:

«Det hjelper ikke med skuddsikker vest, når skuddene kommer innenfra.»