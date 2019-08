Mellom klokken 13 og 19 onsdag har det vært over 16.000 lynnedslag langs kysten utenfor Bergen og Haugesund.

Klokken 18 slo trolig ett av dem ned i en enebolig i Øygarden utenfor Bergen.

– Huset er overtent, opplyser politiet.

– Bakken ristet

I følge politiet skal alle beboerne ha kommet seg ut av huset.

– Brannen skyldes trolig lynnedslag, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

Bergenst Tidende har snakket med Jan Erik Nygaard, som har et kontor like ved brannstedet og observerte det hele.

BULDER OG BRAK: Lynnedslagene på Vestlandet siste seks timer. Foto: Meteorologisk institutt

– Jeg satt på kontoret da det kom to voldsomme lynnedslag. Det eksploderte utenfor huset og bakken ristet. Nå er hele taket brent opp, sier Nygaard.

Slo ned i hovedinntak

Like etter klokken 19 melder 110-sentralen i Hordaland at lyn også har slått ned i hovedinntaket på et hus på Fosse i Meland nord for Bergen.

Brannen ble her raskt slukket.

Meteorologisk institutt har satt farenivået til oransje nivå i nordlige del av Rogaland, Hordaland, Sogn og Sunnfjord, da det var ventet svært kraftig regnvær og mye tordenbyger onsdag kveld.

– Det blir heftig i løpet av natten

I løpet av onsdag kveld er det ventet svært mye nedbør.

Fra onsdag ettermiddag til torsdag morgen kan det på Vestlandet komme inntil 60 mm nedbør på tre timer.

– Det blir ganske heftig regnvær i løpet av natten, sier meteorolog Isak Slettebø i StormGeo til TV 2.

Varselet berører hovedsakelig Nord-Rogaland, Hordaland, Sogn og Sunnfjord, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

– Utsett reisen om du kan

– Svært kraftige regnbyger. Fare for overvann og vannplaning, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred. Fare for stengte veier. Statens vegvesen anbefaler trafikanter å vurdere om de kan utsette reisen til uværet er over, lyder beskjeden fra veitrafikksentralen.

Fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde ble stengt klokken 19 ved Heilevang på grunn av fare for ras, melder Vegvesenet.

– Vi oppfordrer folk til å ikke være ute og kjøre etter klokka 19 i dag. Man trenger ikke å være ute når det står på som verst, seier Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen til Firda.