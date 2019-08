Daniel James har scoret to mål på sine tre første kamper for Manchester United, men waliseren har også pådratt seg to gule kort, begge for å ha filmet i de to siste kampene.

– Jeg synes den mot Wolverhampton var grei, men mot Crystal Palace var feil, vurderer TV 2-kommentator Kasper Wikestad i Premier League-podkasten.

Se situasjonene i videovinduet øverst!

– Men det er fort noe som ikke er så trivelig som kan henge ved en ung spiller, sier han.

Tror dommerne følger med

TV 2-kommentator Espen Ween mener det ikke stor rolle om dommeren tar rett eller ei.

– Det vil stå gult kort for filming. Det er ikke alle som sjekker om han faktisk blir tatt, så det er et veldig tungt stempel å få, sier Ween, som mener Daniel James må passe seg i fremtiden.

– Det ligger i bakhodet til dommerne, selv om de sier at det ikke gjør det. De gjør research og ser hvem som faller lett. Publikum på alle baner begynner å pipe med en gang han faller, men han er en spiller med stor fart, så det skal ikke så mye til om noen kommer borti ham i den farten, mener Ween.

Daniel James var Ole Gunnar Solskjærs første kjøp som Manchester United-manager da 21-åringen kom fra Swansea i Championship i sommer.

Solskjær: – Han er en ærlig fyr

Solskjær nekter for at James filmet på noen av situasjonene som endte med gult kort. Nordmannen er bekymret for at James' rykte kan bli skadet.

– Derfor tar jeg det opp her, for han er ikke den type spiller. Han kommer til å fortsette å løpe fort, og i begge episodene ser du at det er kontakt. Han er en ærlig fyr som spretter opp, løper og presser, uttalte Manchester United-manageren etter lørdagens 1-2-tap for Crystal Palace på hjemmebane.

– Noen ganger blir han sparket ned, mens andre ganger er han i stor fart og det trengs kun litt kontakt for å gå overende, fortsetter Solskjær.

Etter drømmestart på sesongen med 4-0-seier over Chelsea har Manchester United kun tatt ett poeng på kampene mot Wovlerhampton og Cystal Palace.

