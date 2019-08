Mandag ble en kvinne skutt og drept i Malmö i Sverige. Skyteepisoden skjedde på åpen gate mens kvinnen bar barnet sitt – en baby – på armen.

Foreløpig er det uklart hva som er motivet bak drapet, og ifølge svenske medier har politiet hatt flere teorier om hva som kan ligge bak.

Tidlig kom det frem at barnets far, som var sammen med kvinnen og barnet på tur da skytingen skjedde, hadde kriminell bakgrunn.

Dømt for ran

I 2010 ble barnefaren dømt til åtte års fengsel for å ha vært delaktig i et av de største ranene i dansk historie. Ranet mot tellesentralen i Brøndby var svært godt planlagt, og ranerne fikk med seg omkring 62 millioner kroner.

Det er uklart hvilken rolle barnefaren hadde under ranet, men retten fant det bevist at han var delaktig. Totalt ble 15 personer dømt for å ha hatt ulike roller i forbindelse med anslaget.

Vitner har derimot fortalt at de ikke tror det stemmer at det var mannen som var målet for skytingen, fordi gjerningspersonen var så målrettet da han skjøt kvinnen. Et vitne til hendelsen mente det så ut som «en henrettelse».

Ber kriminelle om hjelp

Nå ønsker politiet allikevel å komme i kontakt med personer som kan ha informasjon om barnefaren, som befant seg sammen med kvinnen da hun ble skutt, det skriver SVT.

– Vi er interessert i å vite hvem som har beveget seg i hans nærhet og personer som kan ha observert leiligheten der han bor, sier Patrik Andersson svensk politi til kanalen.

I tillegg ønsker politiet å komme i kontakt med folk fra det kriminelle miljøet, som de mener kan vite mer om bakgrunnen for drapet.

– Dette skjer en mandag formiddag og det er en kvinne som blir skutt. Vi har ikke sett noe sånt tidligere. Jeg håper den kriminelle verden reagerer. Finnes det en ære blant kriminelle har de mulighet til å bevise det nå og bistå politiet i denne etterforskningen, sier Andersson.

Én pågrepet

Allerede mandag kveld kunne politiet opplyse at de hadde pågrepet en 19 år gammel mann i forbindelse med drapet.

Den pågrepne mannen er født i 1999 og er kjent fra politiet fra før. Politiet mener han hadde en medhjelperrolle.

Dermed er politiet fortsatt på jakt etter en eller flere gjerningspersoner etter drapet.