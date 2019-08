De siste dagene har Instagram-kontoen til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) fått flere tusen nye følgere.

Under brukernavnet @olaugjohanna deler KrF-nestlederen personlig og upolert fra sin egen hverdag, og fra ekteskapet med mannen Jan Frode – som hun omtaler som «herr Larkin» på Instagram.

– Vi har kalt hverandre herr og fru Larkins i årevis, vi! avslører Bollestad, og refererer til den britiske sitcomen «The Larkins», som gikk på 60-tallet.

Ektemannen blir ofte avbildet i bar overkropp på Bollestads konto.

– Han går i bar overkropp nesten hele tiden. Det er litt av et syn. Jeg har nesten ikke bilder av ham med klærne på! sier Bollestad.

Det var etter at NRKs P3 Morgen omtalte Bollestads Instagram-konto denne uka, at følgertallene begynte å øke.

Roser strategien

Magnus Brøyn, teknologiekspert og daglig leder i PR-byrået Coxit, mener KrF-nestlederens strategi for sosiale medier fungerer godt i valgkampen.

STILPOENG: Magnus Brøyn roser Bollestads stil i sosiale medier. Foto: Privat

– Det er jo veldig genuint og ekte, og det er bra, sier han, og omtaler Bollestad som et voksende «fenomen».

– Hun er i ferd med å bli større på Instagram enn mange andre. Dette er i ferd med å ta av, hevder han.

Også TV 2s kommentator Aslak Eriksrud mener strategien er effektiv.

– Jeg tror det funker. Folkelige politikere funker, og det blir gjerne sett på som en av Erna Solbergs fordeler. Hun byr på seg selv og er ikke så opptatt av hvordan hun fremstår, sier han.

– Tenker ikke over det

Selv hevder Olaug Bollestad at det ikke ligger noe strategi i å dele ærlige og ekte glimt fra hverdagen.

– Jeg tenker ikke så mye over at jeg legger ut sånne bilder. Vi er bare oss, sier hun.

– Det er noe med å leke litt og ikke ta seg selv så høytidelig. Jeg tenker ikke over at dette er så spesielt. Dette er noe jeg styrer selv, fortsetter hun.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan statsminister Erna Solberg ved en rekke anledninger har vist frem uhøytidelige sider ved seg selv.

– Jeg har hørt at partiet i sin tid bestemte seg for å bygge strategien rundt hvordan Erna er, i stedet for hvordan de kanskje ville at hun skulle være. Prøver man å endre en person blir det fort stivt og politisk korrekt. Da blir mennesket borte, konstaterte kommunikasjonsrådgiver og omdømmeekspert Elizabeth Hartmann den gang.