Det finnes mange lag som har opplevd å være i dårlig form, men man skal gjennom en fryktelig tung periode for å slå den ferske rekorden til meksikanske Tiburones Rojos de Veracruz.

Etter et ydmykende 0-5-tap hjemme mot Querétaro, er det klart at Veracruz har slått verdensrekorden for flest kamper på rad uten seier i en toppdivisjon.

Mareritt begynte for drøy ett år siden. Siden 25. august 2018 har det blitt 25 tap og åtte uavgjort for Tiburones Rojos (De røde haiene).

Rekorden tilhørte tidligere Derby, som i 2007/08-sesongen spilte 32 Premier League-kamper uten å vinne.

Kamp nummer 33 uten jubel ble også dråpen for manager Enrique Meza, som trakk seg etter at den tvilsomme rekorden var i boks.

– Veracruz fortjener ikke å lide slik de lider. Sannheten er at jeg beklager så veldig mye. Det er ikke spillernes feil. Det var jeg som valgte dem, men jeg fikk dem ikke til å spille godt. Det er mitt ansvar, er det noen som skal få skylden er det meg. Jeg vil snakke med Mr. Fidel (Kuri, Veracruz-eieren) og fortelle ham at jeg sier opp. Jeg har aldri sagt opp i løpet av livet mitt, men jeg føler meg maktesløs. Jeg får ikke til å gjøre noe nyttig, slik denne byen fortjener, sier en fortvilt Meza etter kampen.

VANSKELIG JOBB: Maskoten Motley har opplevd mer motgang enn maskoter flest. Foto: AP Photo/Felix Marquez)

Veteranmanageren, som ble ansatt tidligere i år og dermed ikke er alene om den tvilsomme rekorden, er helt i villrede.

– Jeg har jobbet med fotball i 53 år. Fortell meg hva jeg skulle ha gjort? Jeg elsker dette ganske mye, fordi det har gitt meg muligheten til å vinne, å tape og å spille uavgjort. Til å gjøre spillere bedre. Men noen ganger klarer jeg det ikke, sier 71-åringen, og tar konsekvensen av det med å takke for seg.

Natt til lørdag norsk tid har Veracruz muligheten til å få slutt på den fryktelige rekken når de møter Morelia borte.