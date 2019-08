Liverpool beskyldt for å ødelegge livet til Gerrards fetter

Liverpool-talentet Bobby Duncan viste seg frem med scoring for førstelaget i sommer, men nå skal den unge angriperen være desperat etter å forlate storklubben.

Duncan, som er fetter av tidligere Liverpool-kaptein Steven Gerrard, har vært aktuell for Fiorentina, men henvendelsen ble avvist.

Liverpool Echo skriver at også Nordsjælland har prøvd å slå kloen i Bobby Duncan.

Nå har Duncans agent, Saif Rubie, sluppet en uttalelse der de går til angrep på klubben og sportsdirektør Michael Edwards.

– Grunnen til at han mistet U23-kampen på mandag var fordi han har slitt med tunge mentale problemer med alt stresset klubben har satt ham under. Det har skjedd på grunn av at klubben har sagt at han forlate klubben, før de så står i veien for hans vilje, står det i uttalelsen fra Duncans agent.

Liverpool FC skriver i et svar at de er skuffet over anklagene, men at de ikke ønsker å bidra til spekulasjoner eller offentlig diskusjon. Klubben skriver videre at de vil jobbe med å finne en løsning.

Agenten: – De vil lære ham en lekse

Duncan, som har en kontrakt som løper ut neste sommer, skal ifølge agenten ikke ha vært ute av rommet sitt på fire dager.

– Liverpool-ledelsen har vist null forståelse for dette, og har gått så langt som å gi beskjed skriftlig om at de vil straffe ham og sørge for at han blir værende for å lære ham en lekse, hevder Saif Runie.

Agenten trekker også inn navnet på Gerrard, og mener at måten de behandler et familiemedlem av Liverpool-legenden er trist.

– Det er trist at en klubb som Liverpool kan slippe unna med psykisk mobbing og for å ødelegge livet for en ung mann, skriver Rubie.

Agenten mener Liverpool har vært for kravstore i forhandlingene for en spiller som kom for 2,2 millioner kroner fra Manchester City for drøyt ett år siden.

– Vi har funnet klubber som vil ta Bobby på et sesonglangt lån med opsjon på kjøp for 17 millioner kroner, som vil være god fortjeneste på en spiller som aldri kommer til å spille for Liverpools førstelag og som ikke ønsker å være der, sier Saif Rubie.

Saif Rubie hevder at også har forsøkt å få i stand en avtale med kjøpsplikt og videresalgsklausul om Duncan spiller fem kamper i løpet av et utlån, men heller ikke det har fått Liverpool til å ville selge den unge angriperen.