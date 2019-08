Den britiske monarken møtte medlemmer av sitt kongelige råd, The Privy Council, på slottet Balmoral i Skottland onsdag.

Der ga hun det formelle samtykket til at Parlamentet suspenderes «ikke tidligere enn mandag 9. september og ikke senere enn torsdag 12. september».

Dermed kan brexitmotstanderne få så lite som en knapp uke på seg til å prøve å få gjennom vedtak som skal hindre at Storbritannia forlater EU uten en avtale 31. oktober.

Parlamentarikerne må holde seg borte fram til 14. oktober, da dronningen etter planen skal holde en trontale og legge fram regjeringens planer for den kommende perioden.

Jacob Rees-Mogg, en profilert brexitforkjemper og leder for Privy Council, deltok på onsdagens møte på Balmoral. Det gjorde også baronesse Natalie Evans, som leder Overhuset, og Mark Spencer, som er partipisk for regjeringen i Underhuset.

Sterke reaksjoner

Mange har reagert sterkt på at Boris Johnson vil suspendere Parlamentet.

«En trussel mot demokratiet» og «en parlamentarisk skandale» er noen av reaksjonene på at Boris Johnsons ønske om å suspendere Parlamentet.

Parlamentet trer sammen neste uke, men den britiske statsministeren vil sende parlamentarikerne hjem igjen allerede midt i september. Han har bedt dronningen suspendere nasjonalforsamlingen fram til trontalen, som skal holdes 14. oktober.

Det vil gjøre det svært vanskelig for dem å fatte vedtak for å hindre eller utsette utmeldelsen fra EU og unngå en såkalt hard brexit 31. oktober.

Corbyn sjokkert

En av dem som reagerer kraftig på statsministerens plan, er Labour-leder Jeremy Corbyn.

– Jeg er sjokkert over regjeringen, som snakker om suverenitet, men vil suspendere Parlament for å hindre gransking av planene om en skjødesløs brexit uten en avtale, sier Corbyn.

Onsdag skrev han brev til dronning Elizabeth der han uttrykte bekymring for Johnsons plan og ba om et møte med monarken, melder Sky News.

Også Liberaldemokratenes Jo Swinson har skrevet til dronningen og bedt om et hastemøte.

Dårlig tid

Dagen før ble Corbyn og andre ledende opposisjonspolitikere enige om å kjempe sammen mot en hard brexit, nettopp ved å bruke lovvedtak.

Et alternativ, som flere ser som en siste utvei, er å stille mistillitsforslag mot Johnson.

Corbyn sier han vil forsøke å få gjennom et vedtak for å stanse Johnson så snart parlamentet samles, men statsministerens nye plan gjør at han har knapt med tid.

USAs president Donald Trump tror det vil bli svært vanskelig for Corbyn å vinne fram med et mistillitsforslag.