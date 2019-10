I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Mini var liten – i ordets aller retteste forstand – da den dukket opp helt på slutten av 50-tallet.

Det var bilen som på alvor satte forhjulstrekk og tverrstilt motor på kartet. Dette ga på romslig plass, de ytre målene tatt i betrakting. Hele 80 prosent av bilens areal kunne brukes av mennesker og bagasje. Løsningen ga også gode og morsomme kjøreegenskaper.

De små bilene gjorde seg også bemerket på ulike motorsportsarenaer. Da gjerne i form av hissige Cooper-varianter.

Konstruktøren Sir Alec Issigonis har siden preget og påvirket en hel generasjon bilprodusenter. Bilens konstruksjon er like gangbar, den dag i dag.

Mini har definitivt blitt en kultbil, på lik linje med VW Boble og Citroën CV. For ikke å snakke om en klassiker og hobbybil.

En som har Mini som hobby og lidenskap er 20 år gamle Andreas Beck Mathisen fra Raufoss. Han har brukt fire år på å forvandle en haug med rust, til denne vakre, klassiske Mini-perlen, en Cooper-kopi. Her er hans historie:

Høstfarger, klarvær, landevei og en Mini Copper – blir liksom ikke feil det ... Foto: Privat.

Bilen:

Merke, modell: 1975 modell, Austin Mini "Cooper"

Hvor lenge har du eid den? Jeg kjøpte den som rustvrak i 2014.

Hva har du gjort med den? "Nut and bolt"-restaurering. Bilen er plukket helt ned og bygd opp igjen. Nå til Mini Cooper-kopi. Bilen var ferdig restaurert i 2018.

Liker best med bilen: Kjøreopplevelsen, den ligger veldig godt på veien og lyden den lager er bedre enn de fleste andre biler, etter min mening.

Liker minst med bilen: Det at den var VELDIG rusten da jeg kjøpte den. Det var enormt mye jobb for å få den slik som den er nå.

Fra en haug med rust til vakker klassiker på fire år. Foto: Privat.

Beste opplevelse med bilen: Det må være Motordagen 2018 hvor bilen fikk juryens pris. Det var jo gøy! Men også det at folk kommer bort til meg og sier at de liker bilen er jo hyggelig! Dert virker som mange har et litt nostalgisk forhold til disse små og tøffe bilene.

Framtidsplaner for bilen: Jeg har lyst til å sette inn en større motor og å bytte interiør. Det blir nok også montert noe tidsriktig 60-talls ekstrautstyr etter hvert.

Drømmebil: Austin Mini Cooper, Mercedes W124 coupe og Mercedes 300 SL ‘’måkevinge’’. Av disse drømmebilene er jeg så heldig at jeg eier to av de. Den siste blir nok kanskje litt verre ...

20 år gamle Andreas her tydeligvis sansen for 60- og 70-talls nostalgi. Her er både bomullstelt, Kurer-radio, Raufoss-moped og så klart Mini-en. Foto: Privat.

Eieren:

Navn: Andreas Beck Mathisen

Alder: Jeg er 20 år gammel.

Bosted: Raufoss, som ikke ligger langt fra Gjøvik.

Litt om meg selv: Jeg er over middels interessert i de originale Mini-ene og i Raufoss-mopeder, som jo er fra hjembygda.

