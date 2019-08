Arkeologer med gigafunn i Østfold

Arkeologene som gjør undersøkelser på Gjellestad i Halden kommune kunne onsdag ettermiddag bekrefte at de har funnet et vikingskip under bakken.

– Det er helt sikkert at dette er et skip. Mye av de øvre delene er pløyd bort, så det er nederste del av skipet som er igjen, sier Christian Rødsrud, arkeolog ved Kulturhistorisk museum, til TV 2.

Arkeologene har vært klar over vikingskipet siden i fjor, da man ved hjelp av georadar fant spor av det.

Men det er først nå at arkeologene har gravd seg helt frem til det, og blant annet har funnet nagler og spor av tjære i jorden. Siden mandag har de gravd seg inn langs en dreneringssjakt som ble lagt her, trolig rundt 1950.

Sjakten har gjort at det har kommet luft til, slik at akkurat denne delen er skadet av forråtnelse.

Men graden av fuktighet gjør at arkeologene fra Kulturhistorisk museum og Østfold fylkeskommune har tro på at resten av skipet kan ha blitt godt bevart.

Kan være mer

Ute på jordet på Gjellestad helt nord i Halden kommune jobber arkeologene fra Kulturhistorisk museum og Østfold fylkeskommune møysommelig.

Det var Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, som gjennomførte georadarundersøkelser av jordet i fjor sommer og høst. Disse viste spor av fem langhus i tillegg til det tydelige bildet av vikingskipet i midten.

– Det er usikkerhet knyttet til georadardataene, på den måten at de ikke viser alt som befinner seg her. Derfor er dette et verifiseringsprosjekt. Det kan være at vi har et kjempeanlegg fra vikingtiden her, sa arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen til TV 2 tirsdag.

Flere gravhauger

Rødsrud forteller at skipet som nå er bekreftet funnet, er del av en skipsbegravelse.

– Det er det første vikingskipet i en grav som undersøkes, så dette er en stor sjeldenhet. Det er veldig gøy og spennende å ta del i og det har et forskningsmessig stort potensiale, sier han.

Det har vært tolv til fjorten gravhauger på jordet på Gjellestad. Med unntak av graven arkeologene nå jobber med, var det nok ingen av dem som inneholdt skip.

Derimot var det vanlig å legge klær og pyntegjenstander i gravene, kanskje våpen og redskaper, og dyr som den døde hadde et forhold til.

Gravhaugene har forsvunnet, rett og slett fordi bøndene trengte matjord, og at med kristningen av Norge fikk norrøn historie liten verdi.

Stedet der jordet ligger, er flere kilometer fra sjøen nå, men heter likevel Vik.