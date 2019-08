Etter 1-3-nederlaget for Dinamo Zagreb blir det spill i Europaliga i stedet for Champions League på Lerkendal denne høsten.

Både trener Eirik Horneland og daglig leder Tove Moe Dyrhaug hevder at utfallet av kvalifiseringen til europacupen ikke påvirker hva som skjer på de siste dagene av overgangsvinduet, som stenger mandag.

– Vi har en ganske stø kurs, men vi vet at vi skal spille i Europa, så vi jobber på som bare det. Overgangsvindu, ny kamp søndag og trekning i Monaco, så det er mye artig som foregår fremover, sier Dyrhaug til TV 2.

Rosenborg har hatt følere ute for de to midtbanespillerne Markus Henriksen og Kristoffer Zachariassen, men skal vi tro Eirik Horneland, blir det ikke aktivitet på overgangsmarkedet de neste dagene.

– Rosenborg er alltid knyttet til gode norske spillere, det er det ingen tvil om. Det er ingen på vei inn og ingen på vei ut. Det er få dager igjen, så jeg tror det blir ganske slik det ser ut nå, sier Horneland til TV 2.

Samuel Adegbenro uttalte til VG etter returkampen at det er interesse fra klubber i både Tyrkia og Nederland. Birger Meling har vært sterkt koblet til Celtic de siste ukene etter at skottene solgte Kieran Tierney til Arsenal.

Etter kampslutt mot Zagreb tirsdag gjentar Meling seg selv overfor et samlet pressekorps. Han forholder seg rolig til alt av spekulasjoner, og Bjørn Tore Kvarme tar seg av alt som handler om mulige overganger.



Horneland regner med at han får fullføre sesongen med den samme stallen.

– Det har vi kontroll på selv. Skulle det skje, er det fordi det er tjenlig å selge. Vi sitter på den kontrollen selv, så jeg tror det blir ganske som det ser ut nå, sier RBK-treneren, som er fornøyd med spillerne han har å jobbe med.

– Jeg har sagt gjennom sommeren at jeg er fornøyd med troppen og at jeg er glad for å beholde den. Det er masse å utvikle og ta ut av den, sier han.

TV 2 har onsdag ikke lyktes å få kommentarer fra sportslig leder i Rosenborg Stig Inge Bjørnebye. Trond Alstad, leder for strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar i klubben, sier at det skyldes at «det er mye som skjer de siste dagene».