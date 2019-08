– The Sun - nok er nok, skriver Wayne Rooney på Twitter.

Han er fly forbannet på den skandalebefengte tabloidavisen, etter at det ble trykket en artikkel der de fikk det til å se ut som om han møtte «en mystisk brunette» på laghotellet i Vancouver forbindelse med en bortekamp for DC United.

– Denne uken hadde The Sun en sak på forsiden sin der de fikk det til å se ut som om jeg tok med meg en jente tilbake til laghotellet. De vet at det ikke er sant, og at jeg ikke gjorde det. De bruker navnet mitt og min families navn til å selge aviser, skriver han på Twitter.

Ifølge Rooney er The Sun-artikkelen en ren fabrikasjon.

– Ingenting skjedde mellom meg eller noen jenter den kvelden i Vancouver. Jeg gikk ikke inn i heisen alene med jenta som er avbildet i hotell-foajeen, skriver han.

– Jenta på bildet var enkelt og greit en av mange som på uskyldig vis ba om autografer og bilder, fortsetter Rooney.

33-åringen sier han ble snikfotografert, og at hele saken er fullstendig ute av kontekst.

– Fotografiene publisert av The Sun ble tatt av en frilansfotograf som fulgte etter meg og lagkameratene for å ta bilder fra avstand, uten vår viten eller tillatelse. Bildene som ble solgt til avisen ble utvalgt og redigert, for å skape en sensasjonell og totalt usann sak om meg, skriver han.

The Sun - Enough is enough pic.twitter.com/lCICTdwfwt — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 28, 2019

Etter den opprinnelige saken, har The Sun også fulgt opp med en artikkel der de hevder Rooneys kone er rasende på mannen sin.

Nå gjør DC Untited-spilleren det klart at han ikke kommer til å tolerere avisens fremgangsmåte.

– Hele denne saken er en bakvaskelse mot meg. Det er skadelig for min familie, og ikke noe jeg er forberedt på å akseptere, sier han.

Rooney skal flytte hjem til England etter sesongslutt i USA. Fra og med januar blir han spillende trener for Derby.