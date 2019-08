Funnene, som ble gjort i turistbyen Huanchaco like nord for hovedstaden Lima, regnes for å være det største funnet av ofrede barn noensinne i Peru.

Barna var i alderen 4 år til 14 år da de ble ofret i et ritual for å ære Chimu-kulturens guder, ifølge sjefarkeolog Feren Castillo.

– De ble ofret i forbindelse med værfenomenet El Niño. Levningene bærer preg å ha blitt drept i vått vær, sier Castillo.

Værfenomen El Niño oppstår naturlig med to til sju års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. Sjefarkeologen sier at barna var plassert slik at de lå vendt ut mot havet og at det stadig dukker opp nye funn.

Chimu-sivilisasjonen strakte seg fra den peruanske kysten til Ecuador og varte fra 1200- til 1400-tallet. Sivilisasjonen forsvant i 1475 etter at den ble erobret av Inkariket.