Det bekrefter politiet i Nordland i en pressemelding.

De omkom etter at bilen de satt i havnet i sjøen den 24. august. Den tredje personen som var med i bilen ligger fortsatt på sykehus og tilstanden omtales som kritisk.

Ordføreren i Vågan kommune, Eivind Holst, er strekt preget etter ulykken. Alle personene som har vært involvert kommer fra det somaliske miljøet.

BLOMSTER: I dagene etter ulykken har flere samlet seg ved ulykkesstedet for å legge ned blomster og tenne lys. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Dette er den tredje ulykken som rammer miljøet. Tidligere i sommer har det vært en drukningsulykke og en brannulykke i kommunen.

– Det er en tragedie. Det har vært ti unge mennesker som har vært involvert, enten direkte eller indirekte. Hun som har gått bort har fem søsken igjen. En far har også gått bort, og han har fire andre barn. Også er det en til skadet på sykehus, sier ordføreren.

Kamal Sidi kjente familien godt og sier til TV 2 at dette har gått hardt inn på hele lokalsamfunnet.

– Det har vært kjempetøft for alle som bor her i Svolvær. Vi hadde for to måneder siden en 13-åring som druknet for to måneder siden, så skjer dette, sier Kamal Sidi, leder for muslimsk kultursenter i Vågan.