BBC skriver at britiske Nicola Townsend (50) onsdag ble dømt for drap på sin 78 år gamle far, Terrence Townsend.

I slutten av desember 2017 kastet hun en fjernkontroll i hodet på den benskjøre faren sin fordi hun var «frustrert og sint» på ham.

Da han gikk mot kjøkkenet for å pleie skadene i hodet, dyttet hun ham, slik at han brakk flere ribben.

12 dager senere døde den 78-åringen på Royal United Hospital i Bath, etter å ha fått lungebetennelse som følge av de mange skadene.

Måtte ringe til ambulansen selv

I Bristol Crown Court fortalte påtalemyndighetene hvordan Terrence selv ringte til ambulansen etter at Nicola hadde rømt fra stedet.

Daily Mail skriver at ambulansepersonellet fant Terrence sittende i en lenestol mens han holdt et håndkle til det blødende hodet.

Det ble avspilt flere telefonsvarerbeskjeder og telefonsamtaler mellom Nicola og svigerbroren Douglas Campbell.

Her innrømmet hun at hun hadde angrepet faren sin. Campbell ringte umiddelbart til politiet.

– Nicola Townsend sa at hun kastet en fjernkontroll på Terence Townsend fordi hun var irritert over måten han snakket til henne på, og fordi hun var frustrert og sint på ham, uttalte aktor Fiona Elder i retten.

Og:

– Hun angrep ham i stua, og dyttet ham inn på kjøkkenet. Hun var klar over farens skrøpelighet.

Truet vitne

Det tok juryen en og en halv time å erklære Nicola skyldig i å ha drept faren sin, i tillegg til å ha skremt et vitne.

Vitnet er svigerbroren, som hun skjelte ut og forsøkte å true til taushet i forkant av rettssaken.

Straffeutmålingen finner sted 20. september.