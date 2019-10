Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei, Jeg vurderer å kjøpe en Porsche 911/996 fra 2003. Er det spesielle ting å være oppmerksom på utover servicehistorikk, km osv?

Ønsker meg en manuell giret bil med lyst interiør - blir så lei av alle de svarte... Er interiørfarge betydningsfullt ved senere salg og prisutvikling?

996 er vel ikke den mest populære modellen nå. Hvilke tanker gjør du deg om prisutvikling de neste 5 årene. Opp eller ned, tror du?

Benny svarer:

Heisann. Porsche 911 er aldri feil. Akkurat nå er 996 den billigste 911-modellen også. Du kan få de for under 250.000 kroner.

Dette er jo biler som begynner å få en god del år på baken og som må sjekkes nøye før kjøp. Gjerne på merkeverksted, som kan nettopp disse bilene og som vet hva og hvor de skal sjekke ekstra nøye. Det koster litt, men er vel verdt det.

Disse bilene er dyre å reparere og å kjøpe en lurvete bil som krever mye påkost kan fort bli en dyr affære. Så igjen - sjekk nøye før kjøp.

Bilene er i utgangspunktet svært driftssikre og solide. Men det er allikevel noen sjekkpunkter som er obligatoriske. Det aller viktigste er om IMS-lagret er byttet. Feilen er svært vanlig og mange biler har fått nytt, men sjekk allikevel.

Bremser, forstilling og hjullagre både foran og bak bør sjekkes. Det samme må dekkene. De er ikke akkurat gratis. Det er sjelden, men sprekker i topplokkene kan forekomme. At det er dyrt er vel unødvendig å si noe om.

Ellers er dette biler jeg har sansen for og jeg har hatt tre ulike 911-er selv. De tåler å brukes hver dag året rundt – få andre biler av dette kaliberet gjør det. De er også lettkjørte og byr på underholdedne kjøreegenskaper, uansett hvilken modell man går for.

Porsche 996 fikk en facelift i 2002 og det er smart å velge en modell etter denne faceliften. Mange ser litt skjevt på 996-modellen av flere årsaker. Det ene er at den hadde noen kvalitetsproblemer ved introduksjonen og fikk fort et litt dårlig rykte. Det andre er nok "speilegg-frontlyktene", som ikke er veldig vakre.

Les også: Fire år senere var km. standen mye lavere på Porschen

De særegne frontlyktene gir ikke bilen det samme klassiske utseender som andre 911-er

Jeg har også fått med meg at mange mener at en Porsche bør være svart innvendig. Uten at jeg nødvendigvis er helt enig i det. Men det er en interiørfarge som de fleste kan svelge og som dermed kanskje gjør dem litt mer lettsolgte. Jeg synes uansett at du skal kjøpe det du liker.

Jeg mener at dette er en litt undervurdert modell som byr på mye kjøreglede til en relativt hyggelig pris. Det gjelder, som nevnt, å lete opp et helt og pent eksemplar i god teknisk stand.

Når det gjelder prisene framover er det vanskelig å spå. Markedet er spesielt og tregt om dagen. Prisene på enkelte modeller faller noe, men kanskje har de vært kunstig høyt priset de siste tre, fire årene? Jeg tror det.

Jeg tror uansett ikke en pen og god Porsche 996 er noen tapsbombe. Man går neppe på noen stor smell om man har en slik bil et par år, slipper mye påkost, og tar godt vare på den. Jeg tror videre at det er slutt på den tiden da man fikk en helt grei 911 til 150.000 kroner. Det skjer neppe igjen.

Jeg heller vel mer mot å være så optimist at jeg tror man både kan gå i null, eller enda bedre, tjene en liten slant her. Det samme kan vi ikke si om så veldig mange andre biler.

Ønsker deg lykke til med Porsche-kjøp!

