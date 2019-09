De heftigste modellene til Mercedes er signert AMG. Kjøper du en slik, får du de beste, raskeste og mest brutale bilene med stjerne i grillen.

For aller fleste holder dette i massevis, men som alltid er det noen som aldri får nok galskap. Tuningselskapet Brabus har funnet ut akkurat det. Derfor har de spesialisert seg på å gjøre Mercedes sine aller råeste modeller enda et hakk råere.

Nå har turen kommet til den minste og billigste modellen i AMG-universet, nemlig A 35.

Økt effekt

Dette er en skikkelig hissigpropp i utgangspunktet. Fra AMG yter bilen 306 hk og gjør 0-100 km/t på 4,7 sekunder.

Det har Brabus gjort noe med. Faktisk har de endret hele modellbetegnelsen til B 35 S, med fare for å høres ut som flerbruksbilen B-Klasse.

Den nye Brabus-modellen yter nå hele 365 hk, opp 59 hk fra AMG sin versjon. I tillegg til en merkbar effektøkning er også momentkurven forbedret. Nå leverer 2-literen fra seg 486 Nm – mot 400 Nm i standard-versjon.

Brabus ble grunnlagt av Bodo Buschmann i 1977, og har sitt hovedkontor i Bottrop utenfor Düsseldorf. Nye B 35 S er et av deres siste prosjekter.

Her kan du gjøre bil drømmen til virkelighet

En mellomting…

Det betyr selvfølgelig at bilen har blitt noe kvikkere. Nå klarer den 0-100 km/t 4,4 sekunder, noe som er en bedring på 0,3 sekunder.

Brabus PowerXtra er den heftigste utgaven med 365 hk.

Så ja, bilen har blitt raskere. Samtidig plasserer den seg litt i mellomsjiktet, ettersom AMG har lansert A-Klasse i en 45 S-utgave også. Sistnevnte yter brutale 421 hk og gjør 0-100 på 3,9 sekunder.

Slik sett er nye Brabus B 35 S ikke kongen på A-Klasse-haugen, men kjenner vi gutta i Bottrop rett, tar det ikke lang tid før de også kaster seg over A 45 S…

Lamborghini sin legendariske V12-motor kan snart bli historie

Straks premiere

I velkjent Brabus-stil kan kundene pimpe opp bilen nærmest slik de selv vil. På de offisielle bildene ser vi at Brabus har utviklet et nytt eksosanlegg. Her ventes det mer lyd, i tillegg til at de to originale pottene er erstattet med fire.

Takspoileren er også ny. Den skal ikke bare bidra visuelt, men også optimalisere de aerodynamiske egenskapene.

Nye femeikede felger er på plass med tilhørende Pirelli P Zero-dekk på 19 toms felger.



På innsiden er det kun snakk om forsiktige endringer.

Norge vant kampen om ny superbil – to nordmenn er blant de heldige

Fårikål lille julaften

Broom var tidlig ute med å teste nye AMG A35 da den var fersk i Norge tidligere i vår. Dette konkluderte vi med i vår test av bilen:

Vi kommer heller ikke unna å nevne totalopplevelsen bak rattet. Det er noe med kombinasjonen av kraftpakken, designet og det klasseledende interiøret – som gjør opplevelsen ganske så komplett.

Enten du vil kjøre aktivt i sport +, eller ta livet med ro i comfort. Bilen leverer på begge områder.

Det er egentlig fint lite å sette fingeren på i nye A 35. Det eneste må være tanken på at det snart kommer en ny A 45. Slik sett blir A 35 litt som å varme opp med fårikål lille julaften, når du vet at pinnekjøttet er like rundt hjørnet...

Her kan du lese hele testen av AMG A 35

^

Denne har verdens kraftigste 2-liters motor. Se mer her: