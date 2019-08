I flere år har de vært skilt fra sine ektefeller.

Ingebrigt Granheim (94) og Kåre Nyborg (94) har lenge kjempet for å få bo sammen med konene sine på samme sykehjem, men kampen mot Målselv kommune har vært lang og vanskelig.

Konene deres, Ingebjørg (101) og Hjørdis (90) har nemlig bodd på et sykehjem fem mil unna, og for de eldre herrene har det kun vært ett ønske – å få bo sammen med dem.

Og onsdag blir drømmen til virkelighet. Da får de to herrene endelig flytte under samme tak som sine koner – på Målselv syke- og aldershjem på Moen.

– En gledens dag. Jeg gleder meg, sier Kåre Nyborg til TV 2 på telefon fra sykehjemmet han frem til i dag har bodd på, i Øverbygd.

Under samme tak

– Jeg holder på å pakke sakene mine, men skal spise middag før jeg blir kjørt ned til Holt, sier han.

– Blir det fint å få bo under samme tak som din kone Hjørdis igjen?

– Ja, men det er ikke sikkert at hun kjenner meg igjen med en gang. Hun er jo litt glemsk, og har ikke sett meg på over en måned, sier Nyborg.

Det var tidligere i august at det ble klart at kommunen hadde funnet en løsning for ekteparene, meldte NRK.

Kommunen har siden bygget om en stue til et dobbelt soverom, for at ektefellene skulle få bo sammen.

– Vi får håpe at det blir bra. Nå får de i alle fall bo under samme tak, sier enhetsleder Trine Bøe på Øverbygd sykehjem og omsorgssenter til TV 2.

Kake og kaffe

Det var lokalavisa Nye Troms som først fortalte historien om de to ekteparene som kommunen skilte fra hverandre. Ingebrigt og Kåre fortalte fortvilet om deres sterke ønske om å bo med konene deres.

De to kameratene har klart seg godt sammen på sykehjemmet, men har vært fortvilet over å være fem mil unna.

– Når man har vært gift så lenge som over 70 år, og så bli fraskilt er det ikke så lett, sier Ingebrigt og ser ned på egne never.

Etter at historien fikk massiv oppmerksomhet i media lovet ordføreren personlig at de skulle finne en løsning. Nå har de altså funnet det – og Kåre og Ingebrigt får endelig flyttet.