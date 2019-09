Jordmor sa opp etter enormt arbeidspress: – Jeg bare ventet på at det ikke ville gå bra

Marit Øgaard ble ferdig utdannet jordmor i 2003. Siden da har hun jobbet ved en av Norges største fødeavdelinger på Oslo universitetssykehus.

Store deler av tiden har 47-åringen følt at hun har verdens beste jobb. Men tanken om å slutte har de siste tre-fire årene meldt seg jevnlig.

– Veldig utmattet

Før sommeren var en oppsigelse oppe til vurdering, men Marit valgte å fortsette. Etter sommeren fikk hun imidlertid nok.

– Nå synes jeg belastningen er så høy, at den går for mye ut over resten av livet. Det blir for krevende å stå i jobben, sier hun til TV 2.

De siste årene har jordmødrene blitt pålagt stadig flere arbeidsoppgaver. Fødslene har blitt mer kompliserte, og krever høy grad av overvåkning og behandling. I tillegg til dette ligger kvinnene flere døgn på føden enn tidligere.

Bemanningen samsvarer heller ikke med arbeidsoppgavene jordmødrene er pålagt, mener Øgaard. Hun beskriver hverdagen som jordmor på Ullevål som svært utfordrende.

– Det å ha vakter hvor du hele tiden må gjøre umulige prioriteringer påvirker deg veldig negativt, og du blir veldig utmattet, sier 47-åringen.

– Umulig situasjon

Hun trekker frem en hendelse som skjedde i sommer, hvor et barn ble født for tidlig med keisersnitt.

Barnet hadde komplikasjoner, og ekstra oppfølging var nødvendig. Men Marit måtte haste inn på en ny fødsel.

– Da tenkte jeg hele tiden på det barnet som jeg også skulle vært hos. Men det blir en umulig situasjon, for jeg kan ikke være to steder samtidig, sier Øgaard.

– Hvordan påvirker dette deg?

SAVN: Marit Øgaard sier hun kommer til å savne kollegene sine veldig. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Det blir en lettelse hver gang vi finner ut at det gikk bra. Men vi havner i slike situasjoner hele tiden, så jeg har bare ventet på når jeg vil oppleve at det ikke går bra, forklarer den erfarne jordmoren.

For Marit har mye handlet om å klare samle inn nok overskudd slik at hun kommer seg gjennom en ny vakt. Det innrømmer hun at hun ikke alltid har klart.

– Jeg har gått på jobb og kjent at jeg egentlig ikke har overskudd til å gjennomføre vakta. Det er en veldig trist følelse, for de som kommer til oss skal gjøre noe man kun gjør et par ganger i livet, og da ønsker vi å være maksimalt til stede og være en best mulig støtte. Det føler jeg ikke alltid jeg har klart, sier jordmoren.

– Hadde ikke lyst

Selv om 47-åringen nå har levert inn sin oppsigelse, var ikke det noe hun egentlig ønsket.