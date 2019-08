– Vi er glade for at den pågrepne nå er på dansk jord, og vi vil gjerne takke våre kolleger på den andre siden av Öresund for et godt samarbeid. Det samarbeidet fortsetter naturligvis i den videre etterforskningen.

22-åringen protesterte mot å bli utlevert, men Malmö tingrett avviste innsigelsen. Onsdag formiddag blir mannen fremstilt for en domstol i den danske hovedstaden.

Tirsdag 6. august gikk det av en eksplosjon ved Skattestyrelsens kontor på Østerbro i København. Ingen ble skadd i eksplosjonen, men de materielle skadene var store.

Noen få dager senere ble den nå utleverte 22-åringen pågrepet i Sverige. Ytterligere en 23 år gammel svensk mann er etterlyst internasjonalt for innblanding i eksplosjonen.

Motivet bak sprengningen er ennå ikke kjent.

(©NTB)