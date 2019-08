Bergen tingrett har dømt de syv mennene til straff som spenner seg fra åtte og et halvt år til ett år og ni måneders fengsel.

Politiet har etterforsket saken siden 2015. Rettssaken startet 21. januar i år.

Tirsdag 14. mai la aktor, statsadvokat Trond Høvik, ned påstand om fengsel i ni og et halvt års fengsel for den ene og åtte års fengsel for den andre av de to hovedmennene.

Straffesak mot over hundre menn

En mann ble dømt til ett år og ni måneders fengsel, en mann fikk to år, to menn ble dømt til to og et halvt års fengsel og en mann til tre og et halvt år.

To av de tiltalte kommer fra Sunnfjord, to fra Bergen og tre fra Buskerud.

Den eldste av dem var 36 år gammel da saken kom opp i retten og den yngste 27 år.

I fjor høst ble tre andre menn dømt i samme sak.

I alt oppretter politiet straffesak mot over hundre menn i flere politidistrikter. 36 menn skal ha hatt en større eller mindre rolle i dopingnettverket.

Gigantfunn ved en tilfeldighet

Tilfeldigheten som førte til det som etterhvert ble en stor etterforskning med mange mistenkte oppsto 30. november 2015 på et loft i en privatbolig i Solheimsviken i Bergen.

Politiet og Arbeidstilsynet gikk inn i huset i forbindelse med en sak som i utgangspunktet ikke hadde noe som helst med doping å gjøre.

– På loftet fant de små mengder doping, men store mengder produksjonsutstyr, blant annet 50.000 hetteglass, etiketter og emballasje. Dette var et helt tilfeldig beslag, sier Hege Garberg Natland, etterforskningsleder ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt.

Bare uker etter funnet i Bergen, gjorde et politidistrikt på Østlandet det neste store funnet som etterhvert skal knyttes til ligaen. Dette skjedde 13. desember 2015, denne gang i Hokksund i Buskerud.

Dopingmidlene som ble funnet i Hokksund utgjorde norgeshistoriens største beslag, og politiet mente tre menn som ble pågrepet var av de ti sentrale aktørene i det landsomspennende nettverket.

Etter Hokksund-beslaget rullet ballen fort, og politi og tollvesen gjorde flere beslag som de etterhvert knyttet til ligaen.

Etterforskningen av saken, som gikk under navnet Operasjon Hush, viste at de hadde produsert og solgt dopingmidler verdt over 30 millioner kroner.