Elbiler har for lengst blitt et vanlig syn på norske veier, derfor er heller ikke interessen rundt nye modeller like stor som den en gang var.

Vi husker jo alle hvor stas det var å se en Tesla på veiene den første tiden. Nå er det knapt noen som snur seg etter dem lenger.

Men er det én elbil det fremdeles knyttes stor spenning til, så er det Porsche sin helt ferske Taycan.

Dette er Porsche-historiens første elbil, og nå er det kun noen få dager siden bilen hadde verdenspremiere i Berlin.

Imponerer på bane

Det siste året har Porsche testet flere prototyper av bilen, både på vei og bane. Her er det ingen tvil om at de gjør sitt for at den nye storsatsningen skal leve opp til merkevaren og forventningene.

Med 761 hk og over 1.000 Nm, vet vi at Taycan Turbo S blir en giftig rask bil. Det bekreftes også når bilen entrer en av de mest krevende banene i verden, Nürburgring. Her har en pre-produksjonsmodell nemlig klokket inn tiden 7.42.

Det er faktisk så raskt at Taycan har kapret tittelen som verdens raskeste gateregistrerte elbil med fire dører – rundt denne banen.

Hvor lenge denne rekorden varer gjenstår å se. Skal vi tro Elon Musk, har han allerede skumle planer på gang – med Tesla Model S:

Model S on Nürburgring next week — Elon Musk (@elonmusk) 5. september 2019

7 minutter og 42 sekunder er raskt rundt Nürburgring, men samtidig langt fra raskest.

Over 700 hk

Det er prototypen og topputgaven av Taycan som ble brukt i forsøket.

Denne har doble elmotorer, firehjulstrekk og leverer over 700 hk – når overboost-funksjonen slår til. Bilen er i tillegg utstyrt med firehjulsstyring og chassisreguleringen; «Porsche 4D Chassis Control.»

Det er Porsches testfører Lars Kern (t.h) som har satt rundetiden.

Dette systemet analyserer og overvåker alle bilens systemer, og skal sørge for maks veigrep og performance til en hver tid.

Nye Taycan er i tillegg den første produksjonsbilen i verden som har en systemspenning på 800 volt – kontra 400 som er vanligere på andre elbiler.

Vanvittig pågang etter elektrisk Porsche

Bensinbilen er raskest

Selv om Taycan har satt en god tid på den 20,6 kilometer lange banen, er det fremdeles et stykke unna de raskeste bensinbilene under samme kategori.

For eksempel er både Mercedes-AMG 4-Door 63 S og Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio en god del raskere rundt banen. Førstnevnte er raskest med tiden 7.25.41.

Uten sammenligning kan vi legge til at den raskeste produksjonsbilen med skilter rundt Nürburgring er Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ. Den klokket inn den ekstremt raske tiden 6.44.97 i fjor sommer, og er dermed et snaut minutt raskere enn Taycan.

I likhet med de andre nybilene fra VW-gruppen om dagen, blir det også skjermbonanza i Porsche Taycan...

Denne blir ekstremt viktig for Aston Martin

Stor interesse i Norge

Hjemme i Norge har interessen for Taycan vært stor, spesielt etter at den norske importøren åpnet for reservasjoner av bilen for en god stund tilbake. Så langt har over 3.000 nordmenn skrevet seg på reservasjonslisten.

Etter planen skal de første bilene leveres til norske kunder rundt årsskiftet.

2020 ligger med andre ord an til å bli et mildt sagt historisk år for Porsche-salget i Norge.

Nye Taycan kommer forresten i i to ytelsesnivåer, Taycan Turbo og Turbo S.

Her er Taycan på vei gjennom den ene av de to berømte "karusellene" på banen.

Her kan du bli med å se hele den lydløse runden på Nürburgring

Les mer om vårt møte med Taycan her.