– Arbeiderbevegelsens ledere kan ikke tjene penger på sosial dumping og velferdsprofitt, sier Moxnes til TV 2.

– Dette handler ikke om personlig moral, men at det har blitt så lønnsomt å berike seg på velferd at investeringer går dit framfor til privat næringsliv, sier Rødt-lederen.

Han mener det er bra at Støre selger seg ut.

– Det er bra at Støre selger seg ut, men det viktigste vi kan gjøre politisk er å få velferdsprofitørene ut av velferden vår, fortsetter han.

Søviknes: – Doble standarder

Frp-nestleder Terje Søviknes mener Støre har doble standarder.

– Dette føyer seg inn i saker der Ap-lederen opererer med doble etiske standarder, en for seg selv og en for andre. Nå har han vært involvert i både svart arbeid privat, sosial dumping i byggebransjen, investeringer i aksjefond som Oljefondet hadde svartelistet på grunn av manglende etiske retningslinjer, og nå dette, skriver Søviknes i en sms til TV 2.

– Det er jo bare ironisk når Støre har reist land og strand rundt og skjelt ut det han kalller velferdsprofitører, og så har han selv indirekte investert i noen av selskapene! skriver han videre.

Han mener det er spesielle i saken er at Støre selv har gått til angrep på «velferdsprofitørene».

– Og så står han midt i det selv med begge beina, skriver Frp-nestlederen.

REFSER STØRE: Terje Søviknes mener Jonas Gahr Støre har doble standarder. Foto: Pedersen, Terje

Selger seg ut

Samtidig som partiet hans går til valg mot privat profitt i velferden, har Ap-leder Jonas Gahr Støre selv penger i fond som investerer i private velferdskonsern. Det avslørte NRK onsdag.

Støre har selv uttalt at slike selskaper «et sugerør inn i vår statskasse, kjeder som tar ut hundretalls millioner skattekroner i profitt».

– Det DNB sier til meg er at det kan være snakk om noen hundrelapper. Det er veldig, veldig lite. Men det er nok for meg til at jeg nå sier jeg vil gå ut av det, sier Støre til NRK.

Tolv dager før valget selger han seg ut.

I januar i år ble Aleris-konsernet til Stendi, etter et oppkjøp fra Ambeas dagen før.