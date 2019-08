Viste frem bilder av den nyfødte babyen – men det var bare ett stort problem

– Jeg visste at dette var oppspinn. Jeg kunne ikke sitte der og se dette skje, sier hun til lokalkanalen WTAE ifølge nettstedet.

Deretter tipset hun politiet, som avdekket at heller ikke sykehuset hadde papirer på gutten. Heller ikke rettsmedisinerne i byen hadde hørt om ham.

Ville ha gaver og penger

I avhør har Geoffrey fortalt at han ikke var til stede på sykehuset da Easton angivelig ble født. Kaycee har fortalt at hun ble utskrevet fra sykehuset kort tid etter fødselen.

«Kaycee meldte om at babyen ble født 03.07.19 klokken 03.11 på Conemaugh Memorial Hospital. Han hadde åndenødssyndrom og døde bare timer etter fødselen. Kaycee ble utskrevet fra sykehuset da Easton døde. Hun hevdet at det ikke var noen grunn for henne å være på sykehuset, siden hun ikke hadde baby lenger,» skriver politiet ifølge Oxygen.

Politiet mener at paret forfalsket både graviditeten og fødselen for å skaffe seg gaver og penger.

Under en ransakelse av parets hjem fant de ifølge Inside Edition dukken som ble fremstilt som «Easton» på Facebook-bildene, i tillegg til en urne.

«Bildene av babyen ble publisert på Kaycee og Geoffreys Faceook-sider. Babyen matchet utseendet til en nyfødt-kopi-dukke,» skriver politiet videre.

En talsperson for GoFundMe sier at de samarbeider med politiet, og at alle som har gitt penger til paret skal få pengene tilbake.