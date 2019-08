Tidligere Veireno-sjef Jonny Enger ble dømt til ni måneders fengsel, av Borgarting lagmannsrett,

VT Gruppen slipper å betale millionbot.

Det ble store problemer med søppelhenting i Oslo da Veireno tok over ansvaret i oktober 2016. Kommunen mottok over 30.000 klager fra byens innbyggere, og mange steder hopet søpla seg opp.

I februar i fjor ble det kjent at renovasjonsselskapet Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven over 2.000 ganger fordi de ansatte jobbet for lange dager og ikke fikk nok hvile. Enger slo selskapet konkurs 22. februar samme år. Oslo kommune hadde da hevet kontrakten.

Kort tid senere ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet.

