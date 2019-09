Dette vil Farmen-deltakerne skjule for hverandre på gården: – Jeg har bare én lunge

Fobier, nyopererte kroppsdeler og gamle skader. Det finnes mange grunner til å holde ting skjult for samtlige på gården, skal vi tro årets deltakere.

Se sesongpremieren av Farmen tirsdag kveld klokken 21.40 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Da TV2.no møtte alle 14 dagen før de skulle tilbake til 1919, fortalte de åpenhjertig om ting som kan svekke dem 100 år tilbake i tid.

Se hva deltakerne skjuler for hverandre i videovinduet øverst i saken.

Kun én lunge

Terje Leer (54) fra Nedre Eggedal i Sigdal kommune, kunne røpe at han kun har én fungerende lunge.

– Jeg opererte 1. april fordi mellomgulvet mitt ikke fungerer som det skal. Jeg har bare én lunge. Det skjedde i fjor, så jeg har gått delvis sykemeldt i nesten et år, forklarer han.

Ifølge Leer var det en nerve i nakken som lå i klem.

– Etter det legene sier er jeg den første i Norge som er operert på den måten. Nevrologene har ikke trodd at lungene kutter ut på grunn av nervene i nakken.

– Jeg blir fort sliten, og derfor kan jeg ikke gå i en tautrekking-kamp. Men slegga, den kan jeg slå, sier han kontant.

KUN ÉN LUNGE: Terje Leer har fått redusert kondisjon. Foto: Espen Solli/TV 2

Men hendelsen er likevel ikke den mest dramatiske i 54-åringens liv. I 1992 fikk Leer konstatert to brudd i nakken etter en alvorlig ski-ulykke.

– Jeg hadde flaks. Jeg brakk nakken på to steder. De tok et bein fra hofta og skrudde fast i to virvler, så jeg har én nakkevirvel mindre. Etter det lærte jeg meg å være mer forsiktig, innrømmer han.

– Det er en hemmelighet

Leer er ikke den eneste som har planer om å skjule en skade. Vibecke Garnaas (44) fra Moss hadde også nylig en omfattende operasjon som hun har tenkt å holde hemmelig.

– Det er en hemmelighet. Det er ingen som vet det på Farmen, men jeg har en ti prosent invalide-grad i venstre kne. Jeg opererte i 20-årene, men det gikk artrose i den, og jeg måtte operere nå i april. Og det er jo en svakhet jeg tar med meg inn på Farmen, forteller 44-åringen.

OPERERTE I APRIL: Vibecke Garnaas tar med seg en svakhet inn på gården. Foto: Espen Solli/TV 2

Det er flere som er opptatt av å skjule sine svakheter og skavanker inne på gården, men for Marte Flobergseter (22) fra Lesjaskogen i Møre og Romsdal, er det viktigere å holde tyst om styrker og fordeler.

– Jeg er ganske sterk. Jeg trener mye og er utholdende. I tvekamper skal jeg i hvert fall gi en god kamp. Jeg vil prøve å la det forbigå i taushet, så får de heller oppdage det senere, sier 22-åringen til TV 2.