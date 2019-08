Har kvittet seg med 19 spillere i 2019 – får bonus for hvert salg

– Nei, og det kan jeg enkelt forklare. De gangene det har vært snakk om spillersalg har Thomas Berntsen, til tross for at han får en ørliten bonus, holdt igjen. Det er andre i klubben - undertegnede, daglig ledelse og vi som driver med med helheten i klubben - som har vært mer for å selge spillere. Vi ser at det er et viktig bein for oss, sier han.

Haug avviser at klubben tenker mer på penger enn poeng.

– Det kan se sånn ut, for vi har mer penger enn poeng akkurat nå. Vi har brukt ca. 20 millioner kroner på å forsterke stallen. De pengene vi tjente på europacup i fjor har vi brukt på varig infrastruktur. Vi har bygget ut stadion og fått et flott kontorbygg. Resten har vi brukt på spillere. Vi har snudd alle steiner for å beholde plassen. Vi har hentet sju gode spillere i sommer. Det er eksepsjonelt for å være Sarpsborg 08, sier han.

Vil jakte spillersalg i årene som kommer

Berntsen ønsker ikke å prate om sin personlige kontrakt når TV 2 spør om bonus-ordningen.

– Jeg uttaler meg ikke om kontrakten til meg eller Geir på TV. Det er et privat anliggende mellom klubb og oss. Det jeg kan si er at spillersalgene til nå er det som har gjort at klubben har vært i to cupfinaler, tatt bronse i serien og vært i gruppespill i Europa. Uten spillersalg hadde vi aldri vært der. Vi hadde aldri hatt den troppen vi har, og vi hadde aldri kunnet konkurrere i toppen av Eliteserien, sier han.

– Ser du at det kan bli stilt spørsmål ved dette?

– Hvis sånne klausuler foreligger i noen kontrakter kan jeg skjønne at det stilles spørsmål ved det. Hvis slike klausuler finnes kan man sikkert vinkle det negativt. Jeg tror det er veldig positivt for en klubb å ha personer som ønsker å utvikle klubben. Alle klubber, kanskje bortsett fra PSG, Barcelona, Real Madrid og Manchester-lagene, er selgende klubber, sier han.

– Er det som står i Sarpsborg Arbeiderblad feil?

– Jeg har ingen kommentar til det som står i min kontrakt, sier Berntsen, som tror det kan bli flere salg i årene som kommer.

– Jeg kan love at Sarpsborg 08, med eller uten slike klausuler, kommer til å jakte spillersalg i årene fremover, sier han.

– Storm i vannglass

Bakke sier at det er mange parametre som skal klaffe for en bonus blir utløst.

– Alle i fotballgamet har noen former for bonuser. Hvis jeg skal ha bonuser for spillersalg, da skal vi gjøre det fryktelig bra. Da skal vi gå med dundrende overskudd og komme helt opp i toppen av norsk Eliteserie. Det er mye som skal slå til for at den jackpotten skal slå inn, og den jackpotten er ikke så veldig stor heller. Det tror jeg er å lage storm i et vannglass.

– Får du bonus av hver spiller som selges?

– Nei, det har jeg ikke.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror ikke at det er pengene fra spillersalg som driver Sarpsborg 08-duoen.

– Det kan selvfølgelig spille inn på valgene i en fotballklubb. Det er i deres økonomiske interesse å selge for solide beløp, men klubben får også penger. Sarpsborg 08 hadde ikke vært der de er hvis det ikke hadde vært for Berntsen og hans sportslige apparat. Jeg tror ikke pengene fra spillersalg er det som er hovedmotivasjonen, sier Mathisen, som kjenner til at slike typer bonuser også har vært aktuelle i andre klubber.

Mathisen er kritisk til garderobe-svingdøren i Østfold-klubben.

– Det har vært altfor mange nye spillere inn. Det må være en stor kostnad på nye navneskilt i garderoben. Dette er jo Harry Redknapp på Deadline Day 365 dager i året. Da er det vanskelig å bygge relasjoner. Sarpsborg 08 har gamblet, og den gamblingen har de ikke lykkes med.