– Sofie har krav på oppreisning

– Jeg er veldig fornøyd med utfallet av behandlingen i Pressens Faglige Utvalg. Jeg mener det er på sin plass at VG får en slags straff.

Det sier Sofie til TV 2 kort tid etter at VG ble felt på fem av Vær Varsom-plakatens punkter for god presseskikk. Avisen ble også felt for jobben de gjorde med evalueringsrapporten i kjølvannet av saken.

Sofies advokat, Knut Asbjørn Solevåg, bekrefter overfor TV 2 at det er aktuelt å gå rettslige skritt mot VG.

– Det kan være krav om utgiftsdekning, oppreisning eller erstatning. Dette er noe vi vurderer og som vi vil komme tilbake til. Vi starter nå med å rette en henvendelse til VG.

– Hvor sannsynlig er det at dere fremmer et krav?

– Det skulle bare mangle at Sofie holdes skadeløs hva gjelder pådratte utgifter, men denne saken er av en slik karakter at vi mener hun har krav på en oppreisning. Så får vi se hvordan det utvikler seg videre, sier Solevåg.

ADVOKATEN: Sofies advokat, Knut-Asbjørn Solevåg, åpner for å rettens vei for å holde VG erstatningspliktige. Foto: NTB Scanpix

Steiro: – Ikke grunnlag

VGs sjefredaktør Gard Steiro har følgende kommentar til en eventuell rettslig prosess:

– Jeg mener det ikke er grunnlag for et rettslig etterspill, men det er noe vi må ta stilling til dersom det kommer, sier han.

Om fellelsene i PFU onsdag formiddag, sier Steiro følgende:

– Jeg mener at de fleste konklusjonene er helt i tråd med det VG har erkjent, både i tilsvaret og i evalueringsrapporten.

– Hva tenker du om at dere også ble felt for arbeidet med rapporten?

– Vi registrerer at utvalget mener at premissene for samtalen kunne vært gitt på et tidligere tidspunkt og at vi kunne tatt enda mer hensyn i møtet med henne. Vi mener arbeidet var grundig og ryddig, men vi tar konklusjonen til etterretning, sier Steiro.

VG-LEDELSEN: Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken avbildet i lokalene til Norsk Presseforbund onsdag morgen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Kun én gang de siste 10 årene har et medium blitt felt på fem punkter i én og samme sak. VG ble felt på følgende punkter: 3,2, 3,3, 3,7, 3,9 og 4,13.

– Dette er en skamplett hva gjelder arbeidsmetode. Dette er skadelig for publikums og potensielle kilders tillit til hvordan pressen jobber. Det er viktig at dette blir diskutert og tatt lærdom av, sier Liv Ekeberg, et av utvalgets medlemmer.

Dette sier Sofie nå

Sofie selv sier at hun har tenkt mye på PFU sin behandling og at hun er glad og lettet over at den er unnagjort.

– Hvordan vil du karakterisere måten VG har behandlet deg?