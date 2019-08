Det er ikke så veldig lenge siden små, røde varebiler var det obligatoriske arbeidsverktøyet for mange norske postmenn- og kvinner.

De ble brukt til å frakte brev og pakker rundt. Ofte med en dieselmotor under panseret.

Men det grønne skiftet har forlengst kommet til Posten også. De siste årene har de vært langt fremme med å teste ut nye løsninger. Ikke bare elbiler – men også kjøretøyer som virkelig skiller seg ut fra mengden.

Posten er først

Nå er det klart for ett til: Posten har nemlig gått til innkjøp av nye elvaresykler, som skal erstatte tradisjonelle varebiler. Bonus: De kommer seg også svært lett frem i bygatene.

Syklene lages av den engelske produsenten EAV, og Posten er det første selskapet som tar i bruk den største modellen med lastekapasitet på opp mot imponerende 2,5 kubikkmeter. Da er det kanskje en fordel om ikke alle pakkene ombord er veldig tunge...

Vi har etter hvert blitt vant til å se elektriske varebiler fra Posten. Men de jobber med mange flere løsninger enn dette. Foto: Scanpix.

Flere viktige satsinger

– Disse syklene er en perfekt tilpasning til strengere regulering av biltrafikk i byene. Vi vil teste syklene i nordiske byer for å se hvordan vi best kan bruke dem til nytte for våre kunder. Samtidig er dette viktig for å bidra til godt bymiljø og for å nå vårt mål om alle våre kjøretøy skal være utslippsfrie innen 2025, sier pressesjef John Eckhoff i Posten, i en pressemelding.

Bylogistikken vil i fremtiden foregå med kjøretøy som er mindre, og mer tilpasset områdene de kjører i. Posten jobber med flere tiltak for miljøeffektiv bylogistikk, blant annet samarbeidet i Elskede by med Ragn-Sells og KLP.

Andre viktige satsinger er varesykler fra svenske Velove, Paxster fra norske Loyds, mindre el-kjøretøy fra Inzile og ulike elektriske varebiler.

Postbilen Paxster bygges i Sarpsborg og skiller seg helt klart ut i trafikken. Her med statsminister Ena Solberg i førersetet. Foto: Scanpix

Kommer i oktober

– Vi er glade for å levere våre EAVans til Posten i Norge. Det er et godt eksempel på et logistikkselskap som tar tak i problemer med forurensning i byer i hele Skandinavia, sier Adam Barmy, som er grunnlegger og teknisk direktør i EAV Limited.

Leverandøren av syklene holder til i Oxford i England. De elektriske varesyklene blir etter planen å se i bygatene blant annet i Oslo og Stockholm fra oktober.

