I mandagens program av Jakten på kjærligheten fikk de fem bøndene utlevert frierbrevene av programleder Gunhild Dahlberg.

Dessverre for bøndene Odd Arne Svaet (49) og Randi Johanne Skjerve (28) fikk de ikke nok brev til å bli med videre i programmet.

Dermed blir de nødt til å fortsette jakten på kjærligheten på egen hånd.

– Det var forventet

Randi Johanne var ikke sjokkert over at hun ikke gikk med videre i Jakten på kjærligheten, etter å ha fått for få brev til å jakte videre i programmet.

– Det var veldig forventet, så det var akkurat slik jeg trodde, men jeg fikk ihvertfall noen brev, sier Randi Johanne til TV 2.

ÅRETS BØNDER : (fra venstre bak): André Johansen, Atle Kristiansen, Andreas Bolset, Odd Arne Svaet, Randi Johanne Skjerve, programleder Gunhild Dahlberg og Inger Lund. Foto: Espen Solli/TV 2

Singel bonde

Randi Johanne har åpnet alle brevene men har ikke turt å invitere noen av frierne på date enda. Hun håper allikevel å finne kjærligheten nå i høst utenfor TV-programmet.

– Jeg håper at noen tar kontakt med meg. Jeg er singel og har ikke møtt noen enda og satser på nytt, avslutter Randi Johanne.

– Jeg har blitt litt sær

Odd Arne Svaet (49) er den første homofile bonden til å være med i programmet på ti år, men fikk dessverre ikke nok brev til å jakte videre på kjærligheten.

– Jeg har sett gjennom frierbrevene og det er ikke lett å finne noen når en har blitt eldre. Det kan være jeg har blitt litt sær med åra, men ikke så sær at jeg ikke tror jeg klarer å finne kjærligheten, forteller Odd Arne Svaet til TV 2.

Trekantdrama

I brevbunken til Odd Arne var det et brev han åpnet som var spennende. Han tok kontakt med mannen men etterhvert oppstod det et trekantdrama.

– Eksen til han som hadde sendt meg brevet hadde tatt kontakt igjen. Dette skjedde etter at han fikk vite at ekskjæresten hadde tatt kontakt med meg. De skulle prøve igjen og jeg midt oppi et trekantdrama, men det forstod jeg og hadde full respekt for det, sier Odd Arne.

– Håper å treffe noen

Odd Arne håper og tror han skal finne kjærligheten nå i høst. Han har vært på mange dating-sider og har ikke fått vist seg så mye fram, men det har han fått gjort nå på TV 2.

– Jeg er glad jeg har fått vist meg fram på tv. Jeg er en singel mann og kanskje jeg treffer noen i løpet av høsten. Jeg er klar for å flørte og date videre, avslutter Odd Arne Svaet til TV 2.

