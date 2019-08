Gårdsplassen til Eamon (55) går over to land

Det er 208 offisielle grenseoverganger mellom Nord-Irland og Irland. I tillegg er det flere titalls uoffisielle.

I dag er denne grensen åpen, og folk og varer krysser som om det skulle vært samme land. De eneste synlige tegnene på at man har krysset grensen er at Irland og Storbritannia bruker forskjellige typer asfalt, og at de har forskjellige farger på kantlinjene i veien. I tillegg er irske fartsgrenser i kilometer i timen, mens britiske fartsgrenser er i miles per time.

Men grensespørsmålet handler ikke bare om varer og handel. Bak lurer frykten for at volden mellom katolikker og protestanter igjen kan blusse opp igjen i Nord-Irland.

Mandag 19. august smalt en bombe rettet mot politiet i Fermanagh-distriktet, noen kilometer fra eiendommen til Fitzpatrick. Politiet mener den paramilitære gruppen som kaller seg Continuity IRA stod bak.

For Fitzpatrick var det en påminner om en dyster fortid.

– Den bomben forårsaket store forstyrrelser med stengte veier og forsinkelser i vareleveranser. Det kunne skjedd hvor som helst i dette området. Det kunne like gjerne skjedd rett nede i veien her.

– Dette er fortsatt et delt samfunn, sier Fitzpatrick.

Langfredagsavtalen i fare?

Da Langfredagsavtalen ble inngått i 1998 og avsluttet flere tiår med blodig konflikt, handlet en del av avtalen om at det ikke skal være en hard grense med grensekontroll mellom Nord-Irland og Republikken Irland.

I tre tiår var Nord-Irland preget av blodig konflikt mellom katolikker og protestanter. Volden endte da Langfredagsavtalen ble undertegnet i 1998. AFP PHOTO / BOUI DE TOROUT Foto: Boui De Torout

Denne prosessen ble gjort enklere fordi både Storbritannia og Irland var medlemmer av EU, og dermed var underlagt samme tollregime og hadde de samme standardene når det gjaldt for eksempel dyrevelferd og matsikkerhet.

Men 23. juni 2016 stemte Storbritannia for å forlate EU, og nå skal de, og dermed også Nord-Irland, ut av både tollunionen og det indre markedet.

Når de går ut av tollunionen sier regelverket at det skal kreves toll, og at de varene som passerer grensen mellom EU og Storbritannia skal tollklareres.

En utgang fra det indre markedet betyr at britiske produsenter av alt fra landbruksprodukter til medisiner og kjemikalier, ikke er forpliktet til å overholde EUs regler innen for eksempel matsikkerhet og hygiene. Det betyr at man må ha kontroll ved grensen på varer som blir importert inn til EU fra et tredjeland. Det samme gjelder dyr som kommer inn i EU. Kyr, griser, sauer og hester må sjekkes slik at det ikke kommer syke dyr inn i unionen. Etter utbruddet av munn- og klovsyke i 2007 og hestekjøtt-skandalen i 2013 er slike kontroller svært viktige for EU.

«Backstop»

Men hverken EU eller Storbritannia ønsker i utgangspunktet å innføre flere kontroller på grensa, og i skilsmisseforhandlingene mellom Storbritannia og EU ble det derfor lagt stor vekt på å finne en løsning på problemet med irskegrensen.

Lokalbefolkningen demonstrerer mot en hard grense mellom Nord-Irland og Irland. Foto: Paul Faith

Det var her den mye omtalte, og utskjelte «backstop» kom inn.

«Backstop» er en del av Brexit-avtalen Theresa May og hennes regjering forhandlet frem med EU, og er en garanti som skal hindre en hard grense mellom Nord-Irland og Irland. Dette skulle skje ved at Storbritannia forble medlemmer av tollunionen og deler av det indre markedets regler inntil man hadde funnet en bedre løsning som en del av Storbritannias fremtidige forhold til EU.

Boris Johnson har lovet å ta britene ut av EU 31. oktober "do or die". Foto: Adrian Dennis

Men «backstop» var også en hovedårsak til at Mays avtale ble stemt ned i Underhuset tre ganger. Motstanderne mener den er uspiselig fordi Storbritannia ikke kan løsrive seg fra den uten at EU godkjenner det. I tillegg har den ingen tidsbegrensning. Den harde kjernen av EU-motstandere i Det konservative partiet, inkludert statsminister Boris Johnson, frykter at britene dermed vil være underlagt EUs regelverk på ubestemt tid. I et brev til EUs president Donald Tusk tidligere i august ba Johnson om at man fant en alternativ løsning til den irske grensen. Men enn så lenge har ikke EU villet gå med på betydelige endringer av avtalen Mays regjering forhandlet frem. Johnson sier han ønsker en avtale, men at han er forberedt på å ta Storbritannia ut av EU uten en avtale 31. oktober «do or die».

Lei politikernes krangling

Eamon Fitzpatrick har forlengst gitt opp å følge med på Brexit-kaoset. Han mener politikerne i Westminster ikke skjønner hvordan situasjonen er for de som bor langs grensen mellom Nord-Irland og Irland.

– De klarer ikke, eller vil ikke forstå hvordan denne usikkerheten oppleves for oss som bor her, sier han oppgitt.

– De første seks månedene etter Brexit-avstemningen fulgte jeg med på alt som skjedde, men nå har jeg gitt opp. Det har gått tre år, og det skjer nye omdreininger hver eneste dag, det er umulig å følge med på alt.

For han er usikkerheten det verste.

– Det er så mye usikkerhet for tiden. Hva kommer til å skje? Vi aner ikke.