Solberg ut mot Ap-ordførere: – Latskap

Hun peker på at analysen viser at Høyre blant annet får høyere score på nasjonale prøver, mest oppholdstimer til barne i barnehagene og innen pleie og omsorg får i snitt flest timer til hjemmesykepleie målt opp mot ressursene kommunene putter inn.

– Det er lavere eiendomsskatt i de Høyre-styrte kommunene og i snitt gir vi større antall timer innenfor omsorgstjenester og kvaliteten i skolen og skoleresultatene er bedre, sier statsministeren.

TALL FRA 2017: Arbeiderpartiet har den røde søylen, Høyre den blå og Sp den grønne.

– Er det tilfeller du kan peke på hvor det er nødvendig med eiendomsskatt?

– Det kan godt tenkes at kommuner trenger eiendomsskatt for å løse store oppgaver de akkurat da må gjøre, og så er det et lokalt spørsmål om man vil ha eiendomsskatt eller ikke. Det er altså sånn at de som forsøker å si at det er en motsetning, det går ikke an å fjerne eiendomsskatt og ha gode tjenester samtidig, det er feil. Tallene viser at du kan ha gode tjenester og ikke ha eiendomsskatt eller redusert eiendomsskatt, sier statsministeren.

Hun sier eiendomsskatten er urettferdig og usosial.

– Alle bør bestrebe seg på å ha lavest mulig utgifter for folk, fordi eiendomsskatten er en urettferdig og usosial skatt. Det er ikke alltid sammenheng mellom hvem som bor i et hus og hvilken inntekt du faktisk har. Du kan ha arvet huset, blitt ufør eller fått problemer i livet ditt. Det er ikke sikkert du har like god råd som huset ditt ser ut til.

STRAM ØKONOMI: Hadia Tajik mener regjeringen må ta sin del av ansvaret for eiendomsskatten. Foto: TV 2

– Kan ikke fraskrive seg ansvaret

Ap-nestleder Hadia Tajik går ikke med på at Arbeiderparti-styrte kommuner er politisk late og Høyre-styrte kommuner mer effektive.

– Det har man ikke grunnlag for å si. Det som er viktig, er hvordan pengene blir brukt, sier Tajik.

Hun mener regjeringen ikke kan fraskrive seg ansvaret for at eiendomsskatten har økt de siste årene.

– Sånn som overføringene fra dagens Høyre-regjering til kommunene ser ut, så er det mange kommuner som opplever at de har en ganske stram økonomi. Da er det mange kommuner som forteller akkurat det, at for å tilby gode tjenester til innbyggerne sine, er de avhengige av å ta inn eiendomsskatt, sier Tajik.

Enklest å skrive ut skatt

Erna Solberg mener politikere «ikke ønsker å drive effektivt nok».

– Det er ikke sånn at det har vært nødvendig å øke eiendomsskatteøkninger på grunn av regjeringens politikk, men det har vært et villet ønske fra de som ikke ønsker å drive effektivt nok. Det er litt politisk latskap å ikke finne andre måter å jobbe på, som gjør at kostnadene blir lavere og tjenestene bedre. Da er det enklest for en politiker å skrive ut mer skatt.

– Effektivt – hva legger du i det?

– Det betyr at du kan levere flere timer i hjemmehjelptjenesten. At du jobber med måten du organiserer på, så du har mindre penger på administrasjon.