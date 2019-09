– Et soleklart overtramp

– Det er i hvert fall ikke et skup i valgkampen at man har behov for å vise frem det man har tapt.

Skei Grande mener uttalelsen fra Jensen er verre ettersom det er kort tid siden angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum-

– Det bør være en vekker for henne. Dette er ikke utfordringer Norge står overfor. Norge står overfor høyreekstreme, terror i disse miljøene og muslimhat.

Solberg: – Et dårlig begrep

– Jeg synes snikislamisering er et dårlig begrep rett og slett fordi det ikke finnes noe snikislamisering i vårt samfunn. De sakene hun tar opp er helt greie, viktige saker. Håndhilsing og det at folk må gjøre de jobbene de får uavhengig av hvilken religiøs bakgrunn de har. Men ingen av de er eksempler på snikislamisering, sier Erna Solberg.

Samtidig har mange reagert på et Facebook-innlegg fra nestleder og statsråd Sylvi Listhaug (Frp) som viser et bilde med påskriften «Norge skal ikke ta imot båtmigranter».

– Det er viktig å understreke at det Frp-plakaten sier ikke er regjeringens politikk. Regjeringen jobber aktivt for å finne en løsning for båtflyktninger sammen med de andre europeiske landene. Vi går aktivt inn for at færre skal reise over Middelhavet. Vi henter blant annet kvoteflyktninger fra Libya, nettopp for å forhindre at folk som kan få asyl skal utsette seg for den farlige reisen. Derfor sørger vi for å lette på trykket i Libya med å ta kvoteflyktninger. Norge er det landet i Europa som per innbygger tar det høyeste antallet kvoteflyktninger, sier Solberg.

Listhaug: – Vi ønsker at færrest mulig skal drukne

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier regjeringen har sagt nei til båtmigranter, og at Facebook-posten hennes er i tråd med regjeringens politikk.

– Det vi skal sørge for er å ta ut kvoteflyktninger og øke kvoten fra Libya, som er reelle flyktninger. Så mener vi det er helt feil å legge opp til en politikk som lokker folk ut på havet og at flere betaler menneskesmuglere. Det vil bidra til at flere drukner. De som er om bord bør tas tilbake til Libya, sier Listhaug til TV 2.