Politiet offentliggjorde et bilde av et skosåsleavtrykk de mener å tilhøre en gjerningsperson i Hagen-saken.

Skoen er i størrelse 45, og politiet har fått bekreftet at det er av merke Sproks.

Skotypen selges på Sparkjøp i Norge.

– Det er ingen endring i politiets hovedhypotese, sier etterforskningsleder Tommy Brøske under pressekonferansen.

Det innebærer at de mener det mest sannsynlige er at Anne-Elisabeth Hagen ikke er i live.

– Det har ikke vært noen kontakt siden 8. juli. Vi bet oss merke i at det ble hevdet Hagen var i live, og forstår at det ga familien håp, men vi har ikke fått noe bevis for dette, og kontakten har igjen opphørt, sier Brøske.

Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i fjor, men politiet gikk først ut med informasjon om saken 9. januar i år.

Det ble funnet en konvolutt i boligen på Lørenskog sammen med et krav om løsepenger. I brevet var det instrukser om hva familien skulle gjøre for å få Hagen tilbake, samt trusler om hva som kunne skje om disse ikke ble fulgt.

Til tross for kontakt med de angivelige gjerningspersonene, har hverken politi eller familien fått bevis for at Anne-Elisabeth Hagen faktisk er i live.

En sølvfarget bil er også fremdeles et mysterium.

Endret hovedhypotese

Politiets første hovedhypotese var at Hagen var bortført og at kidnapperne hadde et økonomisk motiv. Dette gikk de bort fra i slutten av juni, og siden har de arbeidet ut fra en hovedhypotese om at Hagen er drept, og at det kan dreie seg om en fingert kidnapping.

Begrunnelsen var manglende bevis og lite reell kontakt med angivelige kidnappere.

Bistandsadvokat Svein Holden fastslo på en pressekonferanse tidligere i august at familien i juli hadde vært i kontakt med antatte gjerningspersoner. De er altså uenig i politiets hovedhypotese.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt opplyste noen timer senere at politiet fortsatt anså det som mest sannsynlig at Hagen er blitt drept.

På politiets pressekonferanse sa Brøske at politiet visste mer da enn de gjorde før sommeren.

Det ble satt i gang etterforskningsskritt rundt den siste kommunikasjonen mellom familien og motparten som Holden opplyste om.