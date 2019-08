Nylig valgte Sveriges landslagssjef i langrenn, Jonas Peterson, overraskende å gi seg etter bare fire måneder i jobben.

Peterson overtok jobben til Rikard Grip i april. Det var ingen lett oppgave. Under Grips ledelse hentet svenske utøvere 35 VM- og OL-medaljer og over 300 pallplasser i verdenscupen.

Kort tid etter at Grip valgte å slutte, offentliggjorde også Grips sjef Johan Sares at han ville gi seg i forbundet.

To av Sveriges viktigste kontinuitetsbærere var borte. Det siste Sares gjorde var å ansette Peterson som landslagstrener.

Sa opp selv

Kort tid etter at Peterson ble ansatt valgte smøresjef Urban Nilsson å si opp. Ifølge skisliperen Lorentz Söderhielm, som har tette bånd til smøreteamet, hadde Nilsson fått i oppgave av Peterson å sparke to av sine ansatte etter en evalueringsrapport der løperne rettet kritikk mot smøreteamet.

– Noen trenere og løpere var ikke fornøyd med hvordan smøreteamet fungerte. Peterson fikk i oppgave å sparke to smørere, og han satte press på Nilsson for å utføre det, sier Söderhielm til SVT.

Han forteller at Nilsson selv valgte å si opp i sympati med de to smørerne. Nilsson ledet en svært sammensveiset gjeng. Tanken på at han måtte gi to smørere sparken ble for mye for Nilsson, ifølge Söderhielm.

Han retter kraftig skyts mot løperne som kritiserte smøreteamet.

– De er feige som ikke tør å stå for kritikken, sier han.

– Jeg kan ikke kommentere så mye om det Lorentz har sagt, sier forbundssjef Ola Strömberg.

– Må date før man gifter seg

Konflikten med smøreteamet gjorde situasjonen til landslagssjef Peterson uholdbar. Også han valgte å si opp.

Forbundssjef Strömberg går langt i å antyde at Peterson ikke var rett mann for jobben.

– Man må kanskje begynte å date før man gifter seg. Nå giftet vi oss direkte. Han hadde ikke helt koll på oss, og vi hadde ikke helt koll på han, sier Strömberg ifølge Aftonbladet.

TV 2-ekspert Petter Skinstad rister på hodet av såpeoperaen som utspiller seg i Sverige.

– Det er bare surr, sier han.

Skinstad mener svenskene skal være glad for at det er en sesong uten mesterskap som venter.

– Når det først skal være uro er dette et kurrant tidspunkt. Hvis det hadde vært i august eller september i en OL-sesong hadde det vært mye mer kritisk. Det går nok bra, men det er mye uro. Det er ikke positivt. I tillegg har det vært en del skader. Stina Nilsson, Jens Burman, Viktor Thorn og Frida Karlsson har slitt med skader. I tillegg valgte Ida Ingemarsdotter å gi seg, sier han.

Han forteller at det er vanlig med anonyme spørreundersøkelser i langrenn.

– I Norge har det tidligere vært anonyme spørreundersøkelser på vårparten i tillegg til utøversamtaler og fellessamtaler. Det er lagt til rette for at utøverne skal bli hørt, men det er ikke alltid utøverne vet hva som er best. Utøverne vet ikke alltid kostnadene ved ting. Alle skulle vel helst hatt en personlig smører som fulgte dem hele året, men det har verken det norske eller svenske skiforbundet råd til, sier han.