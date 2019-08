Ifølge El Universal var molotovcocktails årsaken til at det begynte å brenne heftig på baren.



Av de døde var åtte kvinner og femten menn.

I tillegg ble 13 personer skadd i hendelsen.

Politiet har startet å etterforske hendelsen for å avdekke om den var tilsiktet.

– Vi kommer til å ta i bruk alle etterforskningsgrep for å kartlegge om dette var et ondsinnet angrep, for å sikre at hendelsene ikke går ustraffet og vi vil benytte oss av alle nødvendige ressurser, sier påtalemyndigheten i en uttalelse skriver avisen.