Blomkålene kan serveres som egen rett eller som tilbehør til kjøtt eller fisk.

Melkeallergi: Velg soya eller rismelk.

Glutenfri: Kok opp melk, eventuelt soya- eller rismelk) og jevn med maisennamel rørt ut i melken.

Blomkål med dillsaus og reker

1 stort eller 2 små blomkålhoder

400-500 g rensede reker (ca 1 kg reker med skall)

Dillsaus:

2 ss smør

2 ss hvetemel

4 dl melk

salt og pepper

hakket dill eller litt hakket gressløk

finrevet skall av ½ sitron

Begynn med å lage sausen.

Smelt smør, rør inn hvetemel og spe med melk (gjerne varm) under omrøring. Kok opp og la trekke i ca. 8 min. Smak til med salt og pepper. Finhakket dill og revet skall av sitron tilsettes rett før servering.

Lag et snitt (kryss) i blomkålstilken. Kok opp lettsaltet vann i en gryte (med plass til blomkålen). Legg blomkålhodet med stilkfestet ned i det kokende vannet. Kok opp og la småkoke til blomkålen er så vidt er mør, 10-15 min. Ta opp og la blomkålen renne godt av seg.

Legg hele blomkålhodet på et fat eller del det opp i buketter. Hell over varm saus og dryss over rensede reker.

Tips: Reker kan erstattes av sprøstekt bacon.

Ovnsbakt blomkål med karridressing

1 mellomstor blomkål

3-4 ss olivenolje

flaksalt

Dressing:

4-5 ss yoghurt naturell/lett rømme

2-3 ts karri

1-2 fedd finhakket løk (kan sløyfes)

salt og pepper

Varm stekeovnen til 220 grader.

Fjern de tykkeste grønne bladene fra blomkålen. Skjær stilken slik at blomkålen kan stå rett i et ildfast fat. Gni den inn med olivenolje og litt flaksalt. Stek i varm stekeovn til kålen er så vidt er mør. Sjekk med en spisskniv eller en kakepinne. Steketiden vil variere med størrelsen på blomkålen og om du liker den myk eller med litt tyggemotstand. Server med dressing og eventuelt reker eller sprøstekt bacon.