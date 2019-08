General Sineenat Wongvajirapakdi (34) fikk nylig tittelen som kongens offisielle elskerinne.

Det er første gang denne tittelen blir brukt på nesten et århundre.

Den Thailandske kongen Maha Vajiralongkorn (67) er gift med sin fjerde kone. De hadde bare vært gift i to måneder da han annonserte at den over 30 år yngre Sineenat er hans offisielle elskerinne.

Delte oppsiktsvekkende bilder

I den anledning har nettsiden til Kongehuset delt flere bilder av Sineenat. Det er delt noen tradisjonelle bilder av elskerinnen i vanlig bekledning og sittende ved kongens føtter.

TRADISJONELT: Sineenatt sitter på kne foran kongen i en tradisjonell thailandsk drakt. Foto: Royal Household Bureau Handout

I tillegg er det også delt noen langt mer utradisjonelle bilder av den unge elskerinnen.

Man ser blant annet Sineenat skyte med rifle, hoppe i fallskjerm og fly jagerfly iført sports-bh.

GENERAL: Sineenat er general i kongens hær og sitter her i et jagerfly Foto: Royal Household Bureau Handout

På flere av bildene er Sineenat avbildet sammen med kongen. De to holder hender og på noen av bildene er kongens puddel med.

PUDDEL: Her holder kongen puddelen sin mens han snakker med Sineenat. Foto: Royal Household Bureau Handout

Det ble publisert 60 bilder i tillegg til en over 40 sider lang biografi om Sineenat. I følge en kommentar fra kongehuset var det kongen selv som krevde at det ble laget en kongelig biografi om sin nye elskerinne.

Tålte ikke trafikken

De oppsiktsvekkende bildene gjorde at nettsiden fikk mye trafikk på mandag. Dette førte ifølge Reuters til at hele kongehusets nettside krasjet.

Det tok mange timer før siden ble reparert, men tirsdag kveld var det igjen mulig å gå inn og se bildene av Sineenat.

Det er ikke første gang Maha Vajiralongkorn gjør noe som sjokkerer det thailandske folk. Kongen har levd et liv preget av mye festing, kvinner og skandaler.